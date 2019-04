Liberec/Třinec - Hokejisté Třince budou v neděli před svými fanoušky útočit na druhý extraligový titul v klubové historii. Oceláři v pátek porazili v druhém prodloužení Liberec a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:2. Bílí Tygři ale věří, že dokážou stejně jako v úterý ve Werk areně vyhrát a Masarykův pohár se bude předávat až v úterý na severu Čech.

"Situace je podobně vážná jako před čtvrtým zápasem v Třinci, kdy jsme také museli vyhrát, aby se soupeř nedostal do trháku 3:1. Teď je to pro nás podobné. Třinec si bude chtít doma před svými fanoušky užít pohár a my uděláme všechno proto, aby si ho neužil. V neděli budeme muset vyhrát znovu a doufám, že se nám to povede," řekl trenér Liberce Filip Pešán.

Jeho protějšek Václav Varaďa si uvědomuje, že ještě nic hotovo není. Poslední dva zápasy se rozhodovaly až v prodloužení a vždy uspělo hostující mužstvo.

"Tíha okamžiku byla stejná i v předešlém zápase. My hrajeme v play off venku paradoxně lépe než doma. Věřím ale, že kluci k tomu přistoupí s maximálním nasazením, zarputilostí a budou se snažit zápas zvládnout tak, abychom došli k vytouženému cíli," uvedl Varaďa.

Skutečnost, že ještě žádný tým ve finále neotočil stav z 2:3 na 4:3 nepřeceňuje. "Žádný tým před námi neotočil sérii ze stavu 0:2 po domácích zápasech a my proti Plzni to dokázali. Nepřikládal bych tomu žádnou váhu. Liberec přijede k nám a odevzdá maximum. My jim musíme být minimálně vyrovnaní a my už hrajeme na maximum. Zápasy jsou urputné, vyrovnané a rozhodují maličkosti," podotkl Varaďa. "Když tam nahoře budou chtít, abychom do Liberce přijeli znovu, tak přijedeme," řekl.

Zatímco Třinec se vydal na cestu domů autobusem po pátečním zápase, Liberec se do Slezska přesunul dnes letecky. "Místo sedmi hodin pojedeme dvě hodiny, což je velký rozdíl. Je to příjemné. Autobus je pohodlný, ale bohužel stav českých silnic je katastrofální. Jen dojet sto kilometrů do Prahy je velké úsilí, do Třince je to 700, což je o nervy," uvedl útočník Tygrů Radan Lenc.

Statistické údaje před zápasem finále hokejové extraligy HC Oceláři Třinec (po základní části 2.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek: 17:20 (ČT sport a O2 TV Sport). Stav série: 3:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:1, 1:3, 4:1, 1:2 v prodl, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Martin Růžička 5 zápasy/4 body (1 branka + 3 asistence) - Marek Kvapil 5/4 (1+3). Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 16/17 (7+10) - Michal Birner 16/13 (7+6). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 42/44 (19+25) - Marek Kvapil 47/57 (25+32). Statistiky brankářů v sérii: Šimon Hrubec průměr 1,59 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,43 procenta - Roman Will 1,77 a 93,59. Statistiky brankářů v play off: Šimon Hrubec 1,92, 92,71 a jednou udržel čisté konto - Roman Will 1,81 a 93,06. Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,18, 92,17 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,96 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71 - Roman Will 2,26, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,74 a 90,43. Zajímavosti: - Třinec útočí na druhý titul v klubové historii. Dosud jediný získal v roce 2011. Oceláři hrají finále podruhé za sebou a za 24 let působení v nejvyšší soutěži celkově popáté. V letech 2008, 2015 a loni získali stříbro. - Liberec je ve finále potřetí v historii a dostal se tam třikrát za poslední čtyři sezony. Bílí Tygři v roce 2016 slavili titul a o sezonu později skončili druzí. - Titul s Oceláři v roce 2011 získali ze současného kádru brankáři Lukáš Daneček, Peter Hamerlík, obránce Lukáš Krajíček a útočníci Martin Adamský, Erik Hrňa, Jiří Polanský a Martin Růžička. Vybojovali ho také jako hráči současný trenér Třince Václav Varaďa a sportovní ředitel Jan Peterek. - Útočník Martin Růžička, mistr světa z roku 2010 z Německa, byl i v roce 2006 v mistrovském kádru Sparty. Útočník Rostislav Martynek z Třince získal v extralize v roce 2015 titul s Litvínovem. - Polský útočník Aron Chmielewski slavil triumf v roce 2013 v Polsku s Krakovem, slovenský forvard Vladimír Dravecký má zlato z rodné země z let 2010 a 2011 s Košicemi a jeho krajan Tomáš Marcinko slavil se stejným klubem v roce 2014. Lotyšský obránce Guntis Galvinš z Třince vyhrál v roce 2008 maďarskou ligu se Székesfehérvárem. Slovenský bek Martin Gernát vyhrál v roce 2012 zámořskou juniorskou WHL s týmem Edmonton Oil Kings a útočník Štěpán Novotný triumfoval ve stejné soutěži v roce 2009 s Kelownou. - Útočník Petr Vrána z Třince hraje sedmou finálovou sérii v kariéře a čeká na premiérový triumf. Na začátku kariéry skončil dvakrát těsně pod vrcholem v zámořské QMJHL s Halifaxem (2003 a 2005) a dvakrát v extralize s Vítkovicemi (2010, 2011). Nejblíže titulu byl v KHL se Lvem Praha, v roce 2014 prohrál až v rozhodujícím sedmém zápase. Následující rok se opět dostal v Rusku do finále, tentokrát skončil stříbrný s Kazaní. Boj o cennou trofej zažil před dvěma lety se Spartou Praha, která prohrála ve finále Ligy mistrů s Frölundou 3:4 v prodloužení. - Třinec prohrál doma tři z uplynulých šesti duelů. - Bílí Tygři venku vyhráli čtyři z minulých šesti utkání. - Liberec vyhrál v Třinci tři z posledních pěti zápasů. - Útočníkovi Martinu Růžičkovi z Třince chybějí dvě branky k tomu, aby vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a české reprezentaci. - Útočník Vladimír Svačina z Třince oslaví v neděli 32. narozeniny.