Třinec a Pardubic jsou ve čtvrtfinále poháru

Praha - Hokejisté Třince a Pardubic si výhrami v závěrečném šestém kole Poháru Generali České pojišťovny zajistili postup do čtvrtfinále play off letní soutěže. Oceláři porazili doma Vítkovice 6:2 a vyhrají skupinu D; Dynamo uspělo v přímém souboji o postup na ledě Olomouce, kde vyhrálo 5:1.

Třinec vykročil za výhrou a postupem již v první minutě, kdy otevřel skóre Matěj Stránský. Sedmadvacetiletý útočník nakonec nasbíral čtyři kanadské body, neboť si připsal ještě tři asistence. Dvakrát se mezi střelce zapsali Martin Růžička a Erik Hrňa.

Pardubice si již v první třetině vypracovaly na Hané dvoubrankový náskok, domácí poté sice dokázali zásluhou Jana Káni snížit, ale Východočeši odpověděli třemi góly v rozmezí čtyř minut a zápas skupiny C bezpečně dovedli do vítězného konce.

Ve skupině B porazila Mladá Boleslav Litvínov 5:3, nic to ale nezměnilo na tom, že Severočeši postoupili do play off a Středočeši obsadili poslední místo.

Pohár Generali České pojišťovny, 6. kolo:

Skupina B:

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. D. Šťastný, 18. Cienciala (D. Šťastný, Pláněk), 27. Alderson (A. Zbořil, Jääskeläinen), 29. Pláněk, 60. J. Stránský (Vacík) - 5. M. Hanzl (Válek), 12. F. Lukeš (M. Hanzl, V. Hübl), 43. Jarůšek. Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Rampír, Špringl. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 343.

Skupina C:

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 27. Káňa - 8. Blümel (Tybor, Linhart), 10. Machala (Kusý), 28. Tybor (Blümel), 31. Zeman, 32. Kusý (Vondrka, J. Mikúš). Rozhodčí: Kika, Hradil - Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 950.

Skupina D:

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. M. Stránský (P. Vrána, Gernát), 7. M. Růžička (Gernát, M. Stránský), 32. Hrňa (M. Růžička, M. Stránský), 33. Hrňa (Kurovský), 44. M. Růžička (P. Vrána, M. Stránský), 53. Marcinko - 16. Lakatoš, 22. Demel (L. Krenželok, Polák). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 500.