Praha - Hokejisté Liberce vyhráli ve třetím semifinále na ledě mistrovské Komety Brno 2:1, vítěz základní části extraligy se tak v sérii na čtyři vítězné zápasy ujal vedení 2:1. Na mečbol v domácím prostředí nedosáhla Plzeň, která prohrála s Třincem 2:3 a Oceláři tak snížili na 1:2 na utkání. Série pokračují na stejných stadionech v pondělí, v Plzni od 17:00 a v Brně od 19:00.

Liberec v souboji s Kometou podruhé vede. Bílí Tygři vedli po 69 vteřinách díky brance Michala Birnera, na kterou odpověděl ve 12. minutě v přesilové hře Ondřej Němec. V čase 45:49 ale rozhodl ve vlastním oslabení Jaroslav Vlach.

"Já jsem byl od začátku rozhodnutý, že to dám na vyrážečku. Pak ještě Čiliak udělal trochu úkrok do strany a ukázal se mi tam prostor, tak jsem rád, že jsem to tam trefil," radoval se Vlach.

Oceláři se po dvou domácích porážkách vrátili v Plzni do hry. Prohrávali sice od 11. minuty po gólu Vojtěcha Němce, ale v úvodu druhého dějství otočili stav Aron Chmielewski a David Musil.

Ve 34. minutě vyrovnal Roman Vráblík, v čase 56:53 však zařídil radost Ocelářů Jiří Polanský tečí pokusu Martina Gernáta. Třinec vyhrál v Plzni i potřetí v sezoně.

"Byla to přesně taková střela, jakou od beka potřebujete. Lehká, vysoká, která mění směr a přiletí přímo na hokejku. Já jsem to sklepl a hned jsem věděl, že je to na hraně a (rozhodčí) půjde na video. Ale věřil, že to bude gól. Kluci říkali, že jsme si ho zasloužili. Že karma bude dobrá. A byla," řekl Polanský.

Hokejisté Pardubic zůstali i po pátém kole baráže stoprocentně úspěšní. Svou vedoucí pozici v boji o záchranu vylepšili výhrou na ledě posledního Motoru České Budějovice 4:3. Třetí vítězství za sebou slavilo Kladno, které doma zvítězilo po dokonalém obratu nad Chomutovem 4:3 a má na druhé pozici s devíti body právě před třetími Piráty už pětibodový náskok.

Dynamo v Českých Budějovicích získalo na konci první třetiny dvougólový náskok díky brankám amerického obránce Nicholase Schause a útočníka Jana Mandáta. Přestože Motor dotahoval, hosté už vedení nepustili. Se sedmi duely do konce ztrácí Motor na postupové pozice sedm bodů.

"Opakuje se nám stále to samé. Máme parádní start do zápasu, pak se Pardubice trošku osmělily a najednou odcházíme do kabiny za stavu 0:2. Hokej je fantastickej sport, ale někdy stojí za... Je to krutý, ale takový to je. Opět nemáme žádné body," řekl trenér Českých Budějovic Václav Prospal.

Kladno prohrávalo s Chomutovem po hattricku Pavla Klhůfka už v sedmé minutě 0:3, ale nakonec Pirátům porážku z úvodního kola 0:2 oplatilo. Gólem a nahrávkou k tomu pomohl útočník Jaromír Jágr a třemi asistencemi Tomáš Plekanec.

"Bylo strašně důležité, že nám to pomohlo vrátit se do zápasu, že nám zrovna vyšly ty přesilovky. Do té doby nám v baráži přesilovky nešly. Věděli jsme, že máme spoustu času to otočit. Byli jsme na tenké hraně. Zaplaťpánbůh, že to vyšlo a že jsme se rychle vrátili zpátky do zápasu," oddychl si Plekanec.

Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápasy:

--------

Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. V. Němec (N. Jones, Kracík), 34. Vráblík (Kodýtek, P. Straka) - 21. Chmielewski (D. Musil), 26. D. Musil (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 57. Polanský (Gernát). Rozhodčí: Lacina, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 7536 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. O. Němec (M. Erat) - 2. Birner (L. Hudáček), 46. J. Vlach (Lakatoš). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - J. Frodl, Pešek. Vyloučení: 5:7, navíc Malec (Brno) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

5. kolo baráže o hokejovou extraligu:

--------

Rytíři Kladno - Piráti Chomutov 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Zikmund (Jágr, Plekanec), 13. Jágr (Plekanec, Melka), 37. T. Kaut (A. Lakos), 43. Kehar (Zikmund, Plekanec) - 2. Klhůfek (V. Růžička ml., J. Sklenář), 5. Klhůfek, 7. Klhůfek (V. Růžička ml., J. Sklenář). Rozhodčí: Jeřábek, Svoboda - Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 5015.

ČEZ Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. Z. Doležal (Babka, Bradley), 40. Plášil (Kachyňa, J. Doktor), 45. M. Novák (Kutlák, Plášil) - 19. Schaus (Rolinek), 20. Mandát (Machala), 31. P. Sýkora, 42. Marosz (J. Kloz, Perret). Rozhodčí: Hradil, Bejček - Bryška, Lederer. Vyloučení: 3:6, navíc Karabáček - Eklund oba 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Tabulka:

1. Pardubice 5 5 0 0 0 25:5 15 2. Kladno 5 3 0 0 2 10:13 9 3. Chomutov 5 1 0 1 3 10:21 4 4. České Budějovice 5 0 1 0 4 12:18 2