Ilustrační foto - Utkání skupiny E hokejové Ligy mistrů, HC Oceláři Třinec - Djurgaarden IF, 31. srpna 2018 v Třinci. Zleva Jesper Pettersson z Djurgaardenu, Adam Raška a Marek Viedenský z Třince a Jacob Josefsson z Djurgaardenu. ČTK/Sznapka Petr

Praha - Hokejisty Třince, Hradce Králové a Brna čekají v 5. kole základních skupin Ligy mistrů, které je na programu v úterý a ve středu, boje o postup. Nejlepší výchozí pozici z celého tria má úřadující domácí šampion Kometa, dvě kola před koncem má na druhé postupové příčce čtyřbodový náskok. Zcela opačně jsou na tom Oceláři a Mountfield, oba týmy mají na třetím místě manko čtyř bodů. Mezi třemi celky, které už si dokázaly zajistit účinkování v další fázi soutěže, je Plzeň.

Brno má před závěrečnými souboji s Zugem, který skupině D vévodí, vše ve svých rukách. Něman Grodno zaostává o čtyři body, navíc Kometa lépe vychází i z přímé konfrontace s běloruským mužstvem. Ačkoliv prohrála na jeho ledě koncem srpna úvodní zápas skupiny 2:4, v domácí odvetě se soupeřem zúčtovala i s úroky a zvítězila 6:2.

Třinec se po úvodních domácích debaklech se švédským Djurgaardenem (1:6) a s Tapparou (2:8) zvedl a čtyřmi body z dalších dvou zápasů oživil postupové naděje, přesto je jeho šance na zopakování semifinálové účasti z minulého ročníku mizivá. A to i proto, že zbývající dva duely skupiny E odehraje proti zatím poslednímu norskému Storhamaru. Nemá tak možnost obrat o body konkurenty, kteří jsou před ním.

Tři porážky ze čtyř zápasů, tedy totožnou bilanci jako Třinečtí, má i Hradec Králové ve skupině F. A stejně tak i Východočeši ztrácí na druhý Norimberk čtyři body. Zbývající dva duely však čekají svěřence trenéra Tomáše Martince proti lídrovi skupiny Kärpätu Oulu. A když se jim podaří získat z nich plný počet šesti bodů, postup jim neunikne.

Čtyři výhry bez nejmenšího zakolísání znamenaly už s předstihem postup pro Plzeň, jejímž soupeřem bude Banská Bystrica. Česko-slovenské měření sil neberou i přes postupovou jistotu Indiáni na lehkou váhu. "Je to prestiž. Budeme se snažit udělat co nejlepší výsledek. Máme na čem pracovat, bude to normální ostrý zápas," zdůraznil útočník Denis Kindl.

"Měli jsme v plánu nasadit jednoho juniora, ale je nemocný. Jiné juniory nevyzkoušíme. Někteří junioři si vůbec nezaslouží, aby nastoupili. Nasadíme Kvasničku a Poura z Litoměřic. Někteří hráči dostanou volno, ale jenom pár z nich. Zápasu dáváme plnou vážnost. Nic jednoduchého to nebude. Chceme rozhodně vyhrát už jenom kvůli lidem," ujistil kouč Ladislav Čihák.

Vedle Plzně už si z ostatních základních skupin z celkem 32 účastníků zajistili postup hokejisté Mnichova (skupina B) a Bernu (G). Naopak mimo hru jsou TPS Turku (B), GKS Tychy (C), Eisbären Berlín (D) a Cardiff (G).

Zápas v Plzni začne v 17 hodin, o půl hodiny později vyjede na led před svými fanoušky Třinec, Hradec Králové začne svůj zápas na severu Evropy od 18:00. Ve stejný čas padne úvodní buly v Brně, kde se ale bude hrát až ve středu.

Závěrečnými hracími dny základních skupin Ligy mistrů budou v příštím týdnu úterý a středa.