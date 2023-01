Tříkrálový průvod s koňmi zahájil v Uherském Hradišti charitativní sbírku

Uherské Hradiště - Tříkrálový průvod dnes odpoledne v centru Uherského Hradiště slavnostně zahájil tradiční charitativní sbírku. Připomněl také blížící se konec vánočního období. V čele procesí vyjeli tři jezdci na koních s korunami na hlavách. Průvod vyšel hodinu po poledni od sídla Charity Uherské Hradiště na Velehradské třídě. Přes Mariánské náměstí dorazil zhruba po půlhodině na Masarykovo náměstí.

Na rozdíl od minulých let tentokrát v průvodu chyběl velbloud, kterého si charitní pracovníci půjčovali z Ranche Nevada v nedalekých Buchlovicích. "Bohužel velbloud letos není, protože byl prodán jeho majitelem. Byl to velký šlágr. Uvidíme, třeba příští rok zase nějaké překvapení připravíme," řekl ČTK zástupce ředitele uherskohradišťské Charity Dalibor Jirásek, který se dnes převlékl do kostýmu jednoho z mudrců.

Do Tříkrálové sbírky se podle něj na Uherskohradišťsku zapojí zhruba 400 skupinek koledníků, každou z nich tvoří dospělý vedoucí a tři děti. "Předpokládáme, že to číslo bude hodně podobné tomu loňskému. Takže počítáme nějakých 1600 lidí, kteří by se měli v průběhu těch 15 dní objevit v ulicích. V samotném (Uherském) Hradišti včetně jeho příměstských částí by to mělo být nějakých 70 skupinek," uvedl Jirásek.

Spádová oblast Charity Uherské Hradiště podle něj zahrnuje 48 obcí. Koledníci se budou v jejich ulicích pohybovat především v sobotu 7. ledna. Ve stejný den se také ve farním kostele svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti uskuteční mše svatá a farář Josef Říha uherskohradišťským koledníkům požehná. Skupinky tří králů budou obce a města obcházet až do 15. ledna.

Pokud by někoho tři králové nezastihli doma, mohou zájemci sbírku podpořit on-line a finanční dar poslat na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777970081. V Uherském Hradišti mohou podle Jiráska přispět též do kasiček ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí a v kostele Zvěstování Panny Marie.

Výtěžek ze sbírky plánuje Charita Uherské Hradiště použít na přímou pomoc lidem v sociální i hmotné nouzi, na dovybavení charitních domovů pro seniory a vybudování dobíjecích elektro stanic pro automobily terénních služeb. V zahraniční humanitární pomoci peníze půjdou na poskytnutí kompenzačních pomůcek pro potřebné na Ukrajině

Tříkrálové koledování obnovila Charita Česká republika v roce 2000. Loni Tříkrálová sbírka Charity Uherské Hradiště vynesla rekordní částku přesahující 3,3 milionu korun.