Tříkrálová sbírka vynesla 80,3 milionů Kč, o 50 milionů méně než loni

Praha - Tříkrálová sbírka letos vynesla celkem 80,3 milionu korun, o 50 milionů méně než loni. Kvůli epidemii koronaviru nemohli tentokrát koledníci s pokladničkami do ulic. Pořádající Charita ČR je s výsledkem spokojena, některé plány bude ale potřeba omezit. ČTK to sdělil její mluvčí Jan Oulík. Lidé mohli přispívat pouze do pokladniček na úřadech, v obchodech nebo kostelech, on-line na webových stránkách, případně přes dárcovské SMS.

Charita Tříkrálovou sbírku organizuje 21 let, letošní výsledek ji příjemně překvapil. "Jsem velmi vděčný a srdečně děkuji všem, kdo se sbírky zúčastnili a kdo do ní přispěli, zvláště v letošních náročných podmínkách. Chuť přispět do sbírky byla ohromující a svědčí o tom, že tato akce se stala přirozenou součástí našich životů," uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curyl. Sbírka letos pomůže i těm, které poznamenala epidemie nákazy covidu-19.

"Chybějící parkovací místa u Hospice sv. Lukáše letos bohužel nepostavíme, získané peníze však pomohou při rekonstrukci nízkoprahového denního centra pro ženy a muže bez domova," uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Litoměřická charita zase omezí nákupy kompenzačních zdravotních pomůcek, aktivity pro klienty a nákupy potravin, školních a hygienických potřeb pro lidi v nouzi. "Ale zkusíme chybějící peníze získat jinde," podotkla ředitelka Růžena Kavková.

V předchozích letech vybírali peníze koledníci převlečení za tři krále, letos museli lidé přispívat do takzvaných statických pokladniček. Do obcí, kde nemají obchod ani úřad, vozili dobrovolníci mobilní statické pokladničky v autech. Pokladnička pak byla na místě upevněna na okně auta, aby byla zachována všechna pravidla a lidé nebyli zbytečně v kontaktu. Lidé mohli přispívat i na vrcholu Lysé hory nebo Pradědu. Nakonec se do pokladniček celkem vybralo 52,3 milionu korun. Dalších téměř 24 milionů korun se vybralo on-line a více než čtyři miliony poslali lidé přes DMS.

Do konce dubna je stále možné přispět on-line na stránkách www.trikralovasbirka.cz. Na stejném webu je také uvedeno, kde přesně vybrané peníze v jednotlivých charitách po celé zemi pomohou. Sbírka je otevřena celoročně, přispívat lze na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777. Jednorázově lze sbírku podpořit i zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90.