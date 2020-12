Tříkrálová sbírka se od ledna uskuteční v celé ČR jen on-line

Ilustrační foto - Z humpoleckého Horního náměstí vyšly 4. ledna 2020 po požehnání a klanění Tří králů do ulic a domácností desítky skupinek Tří králů, aby požádaly o dar na pomoc potřebným v nouzi, popřály krásný nový rok a na dveřích zanechaly požehnání křídou napsaného K+M+B 2020.

Olomouc - Koledníci na začátku ledna během Tříkrálové sbírky tentokrát do terénu nevyrazí. Charita ČR rozhodla o tom, že po dobu trvání pátého stupně epidemického systému PES se bude sbírka odehrávat pouze virtuálně, důvodem je současná situace kolem pandemie koronaviru. ČTK to dnes řekla koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. V olomoucké arcidiecézi, kde sbírka v roce 2000 vznikla, však do terénu koledníci nevyrazí ani v případě, že by se index rizika snížil. Rozhodlo o tom vedení Arcidiecézní charity Olomouc.

"Charita zaujala stanovisko, že v pátém stupni systému PES, který momentálně platí, se nebude koledovat nikde po celé České republice, platí to plošně pro všechny charity. Povoleno je rozmisťovat tam, kde si to charity domluví, statické kasičky, rozdávat do schránek letáky s informacemi o on-line koledě a psát na domy požehnání s tím, že nedochází ke styku s veřejností," uvedla koordinátorka sbírky.

Letos je zároveň mimořádně prodlouženo koledování do 24. ledna. V případě, že se republika vrátí zpět do čtvrtého stupně v protiepidemickém systému PES, je možné, že se koledníci v některých lokalitách do terénu vydají. "Jednotlivé charity jsou v tomto stupni připraveny koledovat, informace lidé zjistí na příslušných stránkách konkrétních charit, o koledování rozhodují diecézní ředitelé," doplnila Víšová.

V olomoucké arcidiecézi, která zahrnuje Olomoucký, Zlínský a část Pardubického a Jihomoravského kraje, však již padlo rozhodnutí o tom, že se koledovat v terénu nebude, i kdyby index v PES klesl. ČTK to dnes potvrdila mluvčí olomoucké arcidiecézní charity Dagmar Jurčíková. Podle ní se již přípravy na koledování v terénu zastavily. Důvodem je především ochrana zdraví, doplnila.

Tříkrálová sbírka, jejímž cílem je pomoci lidem v nouzi, se tak od začátku ledna naplno rozjede ve virtuálním prostoru, přispívat budou moci lidé prostřednictvím on-line kasičky. Na on-line koledu lákají dárce na stránkách www.trikralovasbirka.cz speciální spoty, kampaň by měla naplno začít od úterý, doplnila koordinátorka sbírky.

Koledníci vyšli v olomoucké arcidiecézi do ulic poprvé v roce 2000, poté se sbírka začala konat i v ostatních částech země a stala se největší sbírkovou akcí charity v ČR. Právě v olomoucké arcidiecézi jsou lidé každoročně nejštědřejší. Loni do 5832 kasiček věnovali rekordních 32,2 milionu korun. V porovnání s předchozím rokem to bylo o 2,4 milionu korun více. V celé ČR koledníci vybrali 130,3 milionu korun.