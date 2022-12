Tříkrálová sbírka bude v první polovině ledna opět vybírat na charitu

Praha - Na Nový rok vyrazí do ulic českých měst dobrovolníci v kostýmech biblických panovníků, aby se zapojili do 23. ročníku tradiční Tříkrálové sbírky. Do zapečetěných kasiček s logem Charity ČR budou až do poloviny ledna vybírat peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Přispět bude možné také prostřednictvím pevných kasiček umístěných v kostelech, na úřadech či v obchodech, on-line na webu sbírky či pomocí dárcovské SMS. Předchozí ročník Tříkrálové sbírky, který se konal letos v lednu, vynesl přes 141 milionů korun, uvedli dnes pořadatelé z Charity ČR v tiskové zprávě.

Tříkrálová sbírka navazuje na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy a je největší dobročinnou sbírkovou akcí v Česku. "Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 60.000 dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun," přiblížila rozsah akce hlavní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová.

Tříkrálová sbírka se koná celostátně od roku 2001. "Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem," uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Na začátku příštího roku budou koledníci převlečení za tři krále chodit ulicemi od 1. do 15. ledna. Každá skupina bude mít u sebe průkaz od pořádající Charity ČR a zapečetěnou pokladničku s charitním logem. Požehnání koledníkům udělil lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik.

Letošní ročník sbírky vynesl více než 141 milionů korun. V "covidovém" roce 2021 to bylo 81,5 milionu a o rok dříve vybrali koledníci od lidí na 130 milionů korun.

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče. Do regionů, kde byly peníze vykoledovány, se vracejí téměř dvě třetiny výtěžku. Ostatní peníze podpoří větší nadregionální projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí a zbývajících pět procent je zákonem stanovená režie sbírky.

Seznam projektů podpořených z vybraných peněz najdou lidé na webu sbírky. Například Charita v Trutnově chce podpořit odbornou pomoc pro děti s traumatem, kterým pomáhá Centrum náhradní rodinné péče Maják. V Ostravě plánují rozšíření kapacity Charitního domu sv. Václava pro seniory. V Domově pokojného stáří Kamenná v Brně chtějí klientům koupit speciální koupací lůžko. Peníze půjdou také na konkrétní pomoc lidem prostřednictvím Charitní záchranné sítě.

Tříkrálovou sbírku tradičně provázejí různé doprovodné akce v jednotlivých městech.V ostravském kostele svatého Václava zazní 3. ledna Tříkrálový koncert v podání Kněžské Gregoriánské Scholy. O tři dny později, v pátek 6. ledna, projde průvod v čele se třemi králi na velbloudech historickým centrem Prahy. V neděli 8. ledna od 18:00 bude Česká televize živě vysílat tradiční Tříkrálový koncert z Městského Divadla Brno.

Do Tříkrálové sbírky mohou lidé přispět nejen prostřednictvím koledníků. Příspěvek lze vhodit také do statických pokladniček v kostelech, na úřadech či v obchodech. Peníze lze poslat také on-line přes web sbírky, převodem na účet číslo 66008822/0800 s variabilním symbolem 777 nebo s pomocí dárcovské SMS.