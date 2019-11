Třicátník Koudelka jde do sezony s tím, že může být jeho poslední

Praha - Dlouhodobě nejlepší český skokan na lyžích Roman Koudelka má před sebou čtrnáctou sezonu ve Světovém poháru. Možná bude jeho poslední a možná bude na můstcích k vidění ještě dalších deset let.

"To nikdo neví, ani já. Jsem rád, že mě skoky baví. Mám z nich radost a doma mě podporují, to je důležité," řekl Koudelka novinářům před vstupem do sezony, která skokanům odstartuje příští týden v polské Wisle.

Poprvé se ve Světovém poháru představil v listopadu roku 2006 jako sedmnáctiletý mladík. Dnes s plnovousem a třicítkou na krku neví, jak dlouho ještě na můstcích vydrží. "Těžko říct. K téhle sezoně přistupuju, jako by byla moje poslední. Mám doma malého kluka a odloučení od rodiny je každým rokem horší a horší. Třeba budu skákat deset let a třeba to bude moje poslední sezona," řekl Koudelka.

Příkladem dlouhověkosti je Japonec Noriaki Kasai, který se v 47 letech chystá na 29. sezonu ve Světovém poháru. "Tak Kasai bude držet déle než my všichni, co tu jsme. Před ním samozřejmě klobouk dolů, bez nějaké legrace," ocenil Koudelka.

Před zimou slýchá přání, aby se mu na můstcích dařilo stejně jako fotbalistům jeho oblíbené Slavie. "Ale to by musela být samá vítězství. To nevím, jestli se úplně povede," smál se Koudelka. Výkony a přístup hráčů Slavie, kterým fandí od dětství, jsou podle něj motivující. "Pro hodně sportovců. Když se nastaví cíl a v hlavě tomu všichni věří, tak se dá dotáhnout daleko. Slavia to ukázala."

V přípravě začali skokani spolupracovat s bývalým hokejistou Jakubem Čuttou a v centru Skatemill Liberec se zaměřili na zlepšení vnitřních svalů. "Myslel jsem si, že hokej se skoky nemá nic moc společného, ale ty cviky jsou pro všechny lidi. Pracovali jsme na hýžďových svalech, držení těla. Dělali jsme nějaké cviky, abych rozhýbal celé tělo" uvedl skokan.

Díky cvičení je ve vzduchu uvolněnější. "Nechci říct, že najednou budou výsledky lepší. Je to běh na dlouhou trať," řekl. Je rád, že se začal cítil lépe obecně. "Jsem celkově šťastnější a to byl trošku cíl, abych si uvědomil, že nejsou jenom skoky, ale i doma rodina," podotkl vítěz pěti závodů Světového poháru.

Zkoušel v tréninku zkrátit lyže, ale úplně mu nesedly. "Takže jsem se v půlce léta vrátil k těm původním, které jsou o dva centimetry delší, ale na můstku to dělalo docela dost," řekl Koudelka. Těší ho, že už se neřeší dříve časté problémy s kombinézami. "Vydrží třeba půlku sezony, to je plus a dodává mi to klid do sezony."

Nadcházející sezona nemá vrchol v podobě klasického světového šampionátu. Konat se bude mistrovství světa v letech, ale těm Koudelka tolik nehoví. Pro něj by měl vrchol přijít na Turné čtyř můstků. "Je tam vždy skvělá atmosféra, zajímavý systém, ale neberu to, že bych se z toho měl stresovat. V každém závodu bych chtěl podat úplné maximum a těžko říct, na co to bude stačit," řekl skokan, který v minulém ročníku Turné vyrovnal pátým místem své maximum.