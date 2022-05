Tříbodový Pastrňák byl s Nory rád za výsledek, hra se mu nelíbila

Tampere - Třemi body za dvě branky a jednu asistencí se podepsal útočník David Pastrňák na mistrovství světa v Tampere pod výhru českých hokejistů nad Norskem 4:1, která je přiblížila k postupu do čtvrtfinále. Pětadvacetiletý kanonýr Bostonu mohl své druhé vystoupení na turnaji ozdobit hattrickem, ale při power play volil místo střely do prázdné branky přihrávku na kapitána Romana Červenku, který se díky tomu vrátil do čela produktivity před Švýcara Denise Malgina.

Pastrňák, který už ve čtvrtek proti Lotyšsku pomohl k výhře 5:1 gólem a asistencí, v 7. minutě v přesilovce otevřel skóre střelou z levého kruhu po přihrávce Davida Krejčího. "Vždycky je dobré dát první gól proti papírově slabším soupeřům. Byl to pro oba důležitý zápas, o čtvrtfinále šlo nám i Norům, takže nějaká nervozita tam byla na obou stranách. S hrou spokojení tedy určitě nejsme, naštěstí je výsledek pro nás ale dobrý," řekl Pastrňák.

Ve 23. minutě zvýšil v další početní výhodě Jakub Vrána, ale Nové pak dělali českému týmu ve druhé třetině velké problémy. "Oni nás při hře pět na pět přehráli obrovsky, měli tam pár zámků v obranném pásmu. Všechno to vznikalo ale z našich chyb, ztráceli jsme hodně puků, nedrželi se v útočném pásmu. Proti Lotyšům jsme to tam měnili, byli právě na kotouči silní. Teď tam bylo hodně chyb při přechodu modré, přišla ztráta a šli proti nám. Je vidět, že spolu hrají už dlouho, hodně jmen se tam opakuje každý rok dokola. Takže o sobě vědí. Byli lepší ve druhé třetině," uznal Pastrňák.

Po 48 sekundách třetí třetiny byl v úniku faulovaný Emilem Lillebergem a z trestného střílení pojistil vedení na 3:0. Gólmana Jonase Arntzena překonal forhendovým blafákem a nalákal si ho tak, že jednoduše zasunul puk po ledě vedle jeho levého betonu. "Tohle zakončení dělám rád, zatím mi vždycky vyšlo. V lize je to docela těžké, gólmani mě znají a musím to měnit. Led byl ještě dobrý po příchodu z kabin, tak jsem věděl, co udělám," prohlásil Pastrňák. "Už mi to zbaštili gólmani i víc, když jsem se díval na opakovačku. Byl to důležitý gól, oni dali v přesilovce na 1:3, mohlo to být stresující, kdybych to nedal."

Ke svým třinácti hattrickům v NHL včetně jednoho z play off premiérový reprezentační nepřidal. "Víte, že máte dva góly. Ale viděl jsem Červuse, tak jsem věděl, že mu budu nahrávat. Zasloužil si to, odvedl hodně práce. Kdyby to bylo o gól, asi bych střílel, ale takhle jsem mu to hodil," komentoval své rozhodnutí přihrávat. A byl rád, že i když jeho pas Ken André Olimb zachytil, Červenka mu puk rychle vypíchnul a skóroval do prázdné branky.

S 11 body za tři góly a osm asistencí si vytvořil Červenka své osobní maximum na šampionátech. V roce 2011 v Bratislavě měl na kontě 10 bodů (6+4) z devíti utkání. "Fakt?" netušil to Pastrňák. "Ale my tady nejsme o bodech, pro nás je důležitý výsledek. Na hře pět na pět ještě určitě zapracujeme. Jen teda musím říct, že Červus hraje opravu dobře, má přehled, je silný na puku. Jen tak mu ho neseberete, stačí si najít místo a on vás někde najde. Pro mě je radost hrát s takovými hráči, kteří o vás vždycky vědí," pochvaloval si Pastrňák souhru s Červenkou a svým bývalým spoluhráčem z Bostonu Krejčím.

Zápas přinesl řadu potyček. "Oběma týmům šlo o čtvrtfinále, oba věděli, že musí vyhrát. Tohle k tomu patří. Musíme zůstat disciplinovaní celých šedesát minut. Nějaká oslabení tam byla zbytečná, to si dovolit nesmíme," prohlásil Pastrňák. Češi reagovali i na zákroky Norů. Ve 49. minutě tvrdém zásahu Andrease Martinsena zůstal dlouho otřesený na ledě útočník Matěj Blümel. "Neviděl jsem to, jen kluci říkali, že to bylo do hlavy. Spíš mě mrzí, že se na to rozhodčí ani nepodívali. Ale to je na nich, snad bude Matěj v pohodě," dodal Pastrňák.