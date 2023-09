Triatlonový SP v Karlových Varech vyhráli Američané Pearson a Jorgensenová

Karlovy Vary - Závod Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech patřil americkým reprezentantům. Ženám dominovala hvězda Gwen Jorgensenová a odpoledne na ni navázal Morgan Pearson. Z Čechů byli nejlepší čtrnáctá Petra Kuříková a mezi muži osmadvacátý Jan Volár.

Fotogalerie

Sedmatřicetiletá Jorgensenová se letos vrátila k vrcholovému triatlonu po neúspěšné snaze o běžeckou kariéru a mateřské přestávce. Minulý víkend ovládla závod Světového poháru ve Valencii a oslavila první triumf od vítězství na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro.

V Karlových Varech přidala další poté, co v dramatickém finiši svým dlouhým krokem předčila Nizozemku Rachel Klamerovou. Třetí doběhla stejně jako ve Valencii Němka Marlene Gomezová-Göggelová.

Kuříková, jež byla ve Španělsku jedenáctá se ztrátou půldruhé minuty, tentokrát zaostala za Jorgensovonou o 3:36 minuty. Další česká reprezentantka Tereza Zimovjanová, která skončila loni desátá, dnes obsadila 24. příčku.

Kuříkovou, která loni přišla o domácí závod SP kvůli zdravotním potížím, potkaly v úvodní plavecké části komplikace. "Když jsme skočily do vody, tak mě jedna ze závodnic praštila do obličeje a brýle se mi rozpůlily. Úplně se odlomily. Myslela jsem, že si je nasadím a poplavu dál, ale pak jsem zjistila, že jsou na dva kusy," řekla České televizi.

Navíc dostala penalizaci 15 sekund za nebezpečné plavání. "Na posledním okruhu, když jsem čekala v penalty boxu, tak těch 15 vteřin bylo úplně nekonečných. A další tři závodnice mě předběhly. Myslím, že jsem měla na to být při plavání v první skupině. Pak by se to vyvíjelo úplně jinak. Snažila jsem se to nevzdávat, ale teď jsem hodně zklamaná," uvedla Kuříková, která loni vyhrál závod SP v Pontevedře.

Výkon Zimovjanové poznamenal tréninkový výpadek po srpnovém zranění kolena. "Většinu srpna jsem neběhala. Tušila jsem, že by to mohlo být docela v pohodě na plavání a na kole, ale běh bude buď, anebo. Bohužel jsem ten výpadek hodně cítila," řekla.

Devětadvacetiletý Pearson si rozhodující náskok vytvořil v cyklistické části a do cíle doběhl s náskokem téměř minuty a čtvrt. Na pódium ho doprovodili Maďar Márk Dévay a Jonas Schomburg z Německa.

"Už mám jistotu olympijské kvalifikace, tak jsem chtěl zkusit jinou taktiku. Zaútočil jsem na kole, zjistil jsem, že mám velký náskok a jsem rád, že pak už jsem si jen užil poslední vítězné kilometry," řekl Pearson České televizi.

Výsledky Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech

Muži: 1. Pearson (USA) 1:51:56, 2. M. Dévay (Maď.) -1:12, 3. Schomburg (Něm.) -1:15, ...28. Volár -6:39, 30. Zikmund -7:06, 35. Martin 10:03, 39. Michálek -12:47, 39. Kříž (všichni ČR) -16:23.

Ženy: 1. Jorgensenová (USA) 2:03:51, 2. Klamerová (Niz.) -5, 3. Gomezová-Göggelová (Něm.) -22, ...14. Kuříková -3:36, 24. Zimovjanová (obě ČR) -5:34.