Triatlonový SP v Karlových Varech vyhráli Američané Pearson a Jorgensenová

Karlovy Vary - Závod Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech patřil americkým reprezentantům. Ženám dominovala hvězda Gwen Jorgensenová a odpoledne na ni navázal Morgan Pearson. Z Čechů byli nejlepší čtrnáctá Petra Kuříková a mezi muži osmadvacátý Jan Volár.

Sedmatřicetiletá Jorgensenová se letos vrátila k vrcholovému triatlonu po neúspěšné snaze o běžeckou kariéru a mateřské přestávce. Minulý víkend ovládla závod Světového poháru ve Valencii a oslavila první triumf od vítězství na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro.

V Karlových Varech přidala další poté, co v dramatickém finiši svým dlouhým krokem předčila Nizozemku Rachel Klamerovou. Třetí doběhla stejně jako ve Valencii Němka Marlene Gomezová-Göggelová.

Kuříková, jež byla ve Španělsku jedenáctá se ztrátou půldruhé minuty, tentokrát zaostala za Jorgensovonou o 3:36 minuty. Další česká reprezentantka Tereza Zimovjanová, která skončila loni desátá, dnes obsadila 24. příčku.

Kuříkovou, která loni přišla o domácí závod SP kvůli zdravotním potížím, potkaly v úvodní plavecké části komplikace. "Když jsme skočily do vody, tak mě jedna ze závodnic praštila do obličeje a brýle se mi rozpůlily. Úplně se odlomily. Myslela jsem, že si je nasadím a poplavu dál, ale pak jsem zjistila, že jsou na dva kusy," řekla České televizi.

Navíc dostala penalizaci 15 sekund za nebezpečné plavání. "Na posledním okruhu, když jsem čekala v penalty boxu, tak těch 15 vteřin bylo úplně nekonečných. A další tři závodnice mě předběhly. Myslím, že jsem měla na to být při plavání v první skupině. Pak by se to vyvíjelo úplně jinak. Snažila jsem se to nevzdávat, ale teď jsem hodně zklamaná," uvedla Kuříková, která loni vyhrál závod SP v Pontevedře.

Výkon Zimovjanové poznamenal tréninkový výpadek po srpnovém zranění kolena. "Většinu srpna jsem neběhala. Tušila jsem, že by to mohlo být docela v pohodě na plavání a na kole, ale běh bude buď, anebo. Bohužel jsem ten výpadek hodně cítila," řekla.

Nejlepší z šestice Čechů Volár závod protrpěl. "Byla teplá voda, takže jsem se v neoprenu uvařil hned na začátku. Pak už jsem věděl, že to bude špatné. Na kole to ještě šlo, ale při běhu jsem byl rád, že se mi povedlo dokončit," uvedl Volár v tiskové zprávě. Nyní se zaměří na dlouhý triatlon.

Devětadvacetiletý Pearson si rozhodující náskok vytvořil v cyklistické části a do cíle doběhl s náskokem téměř minuty a čtvrt. Na pódium ho doprovodili Maďar Márk Dévay a Jonas Schomburg z Německa.

"Už mám jistotu olympijské kvalifikace, tak jsem chtěl zkusit jinou taktiku. Zaútočil jsem na kole, zjistil jsem, že mám velký náskok a jsem rád, že pak už jsem si jen užil poslední vítězné kilometry," řekl Pearson České televizi.

Výsledky Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech

Muži: 1. Pearson (USA) 1:51:56, 2. M. Dévay (Maď.) -1:12, 3. Schomburg (Něm.) -1:15, ...28. Volár -6:39, 30. Zikmund -7:06, 35. Martin 10:03, 39. Michálek -12:47, 39. Kříž, Václavík (všichni ČR) nedokončil.

Ženy: 1. Jorgensenová (USA) 2:03:51, 2. Klamerová (Niz.) -5, 3. Gomezová-Göggelová (Něm.) -22, ...14. Kuříková -3:36, 24. Zimovjanová (obě ČR) -5:34.