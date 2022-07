Triatlonistka Kuříková vyhrála poprvé závod Světového poháru

Pontevedra (Španělsko) - Triatlonistka Petra Kuříková vyhrála poprvé v kariéře závod Světového poháru. Ve španělské Pontevedře zvítězila o 13 sekund před Němkou Lisou Tertschovou.

Třicetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou se postarala o první české vítězství ve Světovém poháru po třech letech. V srpnu 2019 triumfovala v Karlových Varech Vendula Frintová. Kuříková tehdy obsadila čtvrté místo, což byl dosud její nejlepší výsledek v seriálu.

"Ten závod mi hodně pomůže psychicky a zvedne mi sebevědomí. Sice tam pořád bylo několik chybiček, které by se mi jindy mohly vymstít, ale mám velkou radost z toho, že to konečně vyšlo," radovala se v tiskové zprávě Kuříková. Při hymně během vyhlášení vítězů se rozplakala dojetím. "Pořád tomu nemůžu uvěřit. Mám ohromnou radost a znamená to pro mě spoustu do bodů do žebříčku v olympijské kvalifikaci," doplnila.

O prvenství v Pontevedře rozhodla účastnice olympijských her v Tokiu a někdejší vicemistryně Evropy ve sprint triatlonu výborným výkonem v závěrečném běhu na 10 kilometrů. Po 1500 metrech plavání v řece Lérez byla 19. a po jízdě na kole jí patřilo až 35. místo s více než minutovou ztrátou na vedoucí Britku Sophii Aldenovou. Po prvním ze čtyř běžeckých okruhů už byla Kuříková desátá a dál se posouvala pořadím vzhůru.

"Z naší skupiny jsem vybíhala jako poslední, ale věděla jsem, že to bude běžecký závod a těch deset kilometrů je poměrně dlouhých," uvedla Kuříková.

V posledním kole jejímu tempu neodolala ani Němka Tertschová, která se začátkem měsíce prosadila na třetí místo mezi elitou v závodě mistrovství světa v Hamburku. Kuříková tam skončila na 42. místě s více než tříminutovou ztrátou.

"Držela jsem si své tempo a každou chvíli někoho předběhla. Na první místo jsem se posunula asi kilometr a půl před cílem," líčila Kuříková.

Třetí dnes doběhla 26 sekund za českou triatlonistkou Francouzka Sandra Dodetová, stříbrná medailistka z mistrovství Evropy v roce 2019.

V závodě mužů obsadil Jan Volár 33. místo, vyhrál Španěl Sergio Baxter.

Výsledky závodu Světového poháru v triatlonu v Pontevedře (Španělsko):

Muži: 1. Baxter 1:47:03, 2. Serrat (oba Šp.) -9, 3. Studer (Švýc.) -14, ...33. Volár (ČR) -4:09.

Ženy: 1. Kuříková (ČR) 1:57:43, 2. Tertschová (Něm.) -13, 3. Dodetová (Fr.) -26.