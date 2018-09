Karlovy Vary - Triatlonistka Vendula Frintová vyhrála závod Světového poháru v Karlových Varech. Česká reprezentantka v lázeňském městě vylepšila loňské stříbro.

Frintová zvládla 1,5 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu v čase 2:08:23 a cílem proběhla dvě sekundy před Estonkou Kaidi Kiviojaovou. O další tři sekundy zaostala třetí Italka Annamaria Mazzettiová. Druhá česká reprezentantka Petra Kuříková ze závodu odstoupila po hromadném pádu v cyklistické části a s poraněným loktem musela do nemocnice.

Vítězka ziskem zlata s předstihem oslavila úterní 35. narozeniny. V seriálu Světového poháru Frintová triumfovala potřetí. Před osmi lety vyhrála závod v australské Mooloolabě a vloni ve španělské Huelvě.

"Určitě je to super. Hlavně je to o to lepší, že se mi to povedlo tady doma v Karlových Varech," řekla Frintová v rozhovoru s Českou televizí.

Po plavecké části v koupališti Rolava byla Frintová v depu desátá se ztrátou 33 sekund na vedoucí Lucy Hallovou, jejíž náskok se po cyklistické pasáži výrazně zmenšil. V závěrečném běhu se britská triatlonistka propadla mimo medailové pozice. Frintová se pak držela v tříčlenné vedoucí skupince a v dramatickém finiši před Karlovarským městským divadlem přesprintovala Kiviojaovou.

V 15:00 začne závod mužů s Janem Čelůstkou, Františkem Linduškou či Janem Volárem. Světový pohár měl ve Varech premiéru loni. Lázeňské město předtím hostilo závody Evropského poháru a také dvakrát evropský šampionát v letech 2001, kdy vyhrál Čech Filip Ospalý, a 2003.

Výsledky:

Ženy: 1. Frintová (ČR) 2:08:23, 2. Kiviojaová (Est.) -2, 3. Mazzettiová (It.) -5, 4. Knappová (Něm.) -29, 5. Derronová (Švýc.) -37, 6. Steinhauserová (It.) -59, ...Kuříková (ČR) nedokončila.