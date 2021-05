Triatlonistka Frintová byla na úvod MS v Jokohamě jedenáctá

Jokohama (Japonsko) - Jedenáctým místem vstoupila triatlonistka Vendula Frintová do seriálu mistrovství světa. Úvodní závod v Jokohamě vyhrála Američanka Taylor Knibbová, za kterou česká reprezentantka zaostala o minutu a půl. Od první desítky Frintovou dělily tři sekundy.

"Jela jsem do Jokohamy zejména kvůli tomu, abych si před olympiádou vyzkoušela podmínky v té bublině, do které nás pořadatelé zavřeli. Dá se očekávat, že v Tokiu to bude velmi podobné," uvedla Frintová v tiskové zprávě triatlonové asociace.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se mohli triatlonisté připravovat jen v hotelu, kde měli cyklistické a běžecké trenažéry. Ven mohli až den před závodem na plavecký trénink.

"Zorganizované to bylo výborně, snažili se nám připravit kvalitní podmínky na trénink. Zároveň to ale bylo náročné, protože přesuny na plavání a na běh nás stály spoustu času, takže prostoru pro odpočinek moc nezůstalo," řekla Frintová.

Po plavecké části figurovala na 18. místě. Po jízdě na kole byla členkou velké skupiny a na běžeckou trať vyrážela v první desítce, která jí nakonec těsně unikla. "V zimě jsem měla velký běžecký výpadek, proto jsem od běhu příliš neočekávala, takže výsledek beru a jsem s ním spokojená. Zároveň si ale trochu říkám, že kdybych tu byla ve své top formě, mohl z toho být životní výsledek, protože po cyklistice jsem to měla rozjeté skvěle," uvedla po závodě, který provázelo třicetistupňové vedro.

V Jokohamě se Frintové daří, v minulosti v japonském přístavu obsadila šesté a sedmé místo.

Závod mužů vyhrál Nor Kristian Blummenfelt.

Muži: 1. Blummenfelt (Nor.) 1:42:55, 2. Geens (Belg.) -10, 3. Pearson (USA) -17. Ženy: 1. Knibbová 1:54:27, 2. Rappaportová (obě USA) -30, 3. Kingmaová (Niz.) -38, ...11. Frintová (ČR) -1:28.