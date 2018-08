Glasgow - Triatlonistka Vendula Frintová obsadila na mistrovství Evropy v Glasgow po třech čtvrtých místech za sebou pátou pozici, další česká reprezentantka Petra Kuříková byla devátá. Pro šesté evropské zlato v kariéře si doběhla švýcarská favoritka Nicola Spirigová.

Majitelka medailí z ME 2011 a 2013 Frintová tentokrát v horku v Strathclyde Country Parku za stupni vítězů zaostala o více než minutu. Po 1,5 km plavání uzavírala elitní desítku a při 40 km na kole se propracovala až na čtvrtou pozici, kterou obsadila na třech předchozích evropských šampionátech.

V desetikilometrovém běhu si čtyřiatřicetiletá Frintová o jednu příčku pohoršila a dokončila ve stejném čase jako Belgičanka Claire Michelová. Na Spirigovou ztratila 2:53 minuty, na bronzovou Francouzku Cassandre Beaugrandovou minutu a devět sekund.

"Od května na tom nejsem zdravotně nejlépe, takže je to asi to, co jsem mohla čekat. Ty první tři holky byly odjeté a pódium bylo nedostižné. Udělala jsem maximum a je fajn, že to v závěru vyšlo těsně i na to dělené páté místo," řekla Frintová.

Šestadvacetiletá Kuříková doběhla devátá s odstupem 3:28. "Nejdříve se závod pro mě nevyvíjel moc dobře, takže s tím výsledkem v první desítce jsem opravdu spokojená," připomněla Kuříková ztrátu po úvodním plavání.

"Měla jsem ale radost, že jsem jela ve skupině s velmi silnými cyklistkami, takže jsem doufala, že se nám podaří dojet čelní skupinu," podotkla Kuříková, jež se posléze opravdu stala součástí více než dvacetičlenné skupiny, v níž byla i Frintová. "Vendula je pro mě velkým vzorem, měla jsem radost, že jsem ve stejné skupině," přitakala Kuříková.

Běh je její nejsilnější disciplínou, proto si na něj věřila. "Postupně ale začalo být velké horko, což mi trošku bralo síly. Bylo to samozřejmě pro všechny stejné, nicméně já jako holka z hor z Jablonce mám raději ty chladnější závody," uvedla Kuříková.

Litovat mohla jen toho, že ve finiši tří závodnic byla v cíli až tou třetí. "Asi budu muset ty finiše ještě potrénovat. Měla jsem tam v běhu jednu velkou krizi a myslela si, že mi už holky utečou dříve. Udržela jsem se přesto až do finiše, tam už to sice nevyšlo, ale i to deváté místo je fajn," pochvalovala si Kuříková.

Spirigová, olympijská vítězka z Londýna a stříbrná medailistka z Ria de Janeiro, se dostala do čela v cyklistické části a o 33 sekund porazila domácí obhájkyni zlata Jessicu Learmonthovou. Šestatřicetiletá Švýcarka se díky zisku šestého evropského titulu osamostatnila v čele historických tabulek.

V pátek budou závodit muži včetně českého dua Jan Čelůstka, František Linduška. Sobotní evropskou premiéru smíšených štafet absolvují vedle Kuříkové i Ondřej Olšar, Lukáš Červenka a Iveta Fairaislová.

Mistrovství Evropy v triatlonu v Glasgow:

Ženy: 1. Spirigová (Švýc.) 1:59:13, 2. Learmonthová (Brit.) -33, 3. Beaugrandová (Fr.) -1:44, 4. Lindemannová (Něm.) -2:29, 5. Michelová (Belg.) a Frintová obě -2:53, ...9. Kuříková (obě ČR) -3:28.