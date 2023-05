Tři z 20 gepardů převezených z Afriky do Indie uhynuli, projekt vyvolává otázky

Dillí - Plán Indie na návrat gepardů do volné přírody 75 let poté, co byli v zemi vyhubeni, vzbuzuje pochybnosti. Tři z 20 gepardů, kteří byli do Indie převezeni z Afriky, totiž v posledních týdnech uhynuli. Kritici projektu tvrdí, že nové prostředí je pro tyto šelmy nevhodné, píše deník The Guardian.

Gepardi v Indii vyhynuli v roce 1952. Od října loňského roku bylo v rámci vládního programu do indického národního parku Kuno ve státě Madhjapradéš přepraveno 20 gepardů z Jihoafrické republiky a Namibie. Indie počítá s tím, že v průběhu pěti až deseti let přijme celkem 50 těchto kočkovitých šelem.

Prvních osm gepardů vypustil do oploceného výběhu s velkou slávou premiér Naréndra Módí v den svých 72. narozenin. Projekt ale kritizuje řada expertů na ochranu přírody a divoce žijící zvířata. Odborníci Módího vládu obviňují, že jí jde jen o publicitu. Národní park Kuno je podle nich nevhodný pro tak velké množství gepardů, kteří obvykle vyžadují ke svému životu území o rozloze tisíců kilometrů čtverečních.

Obavy dále vzrostly v posledních týdnech v souvislosti se smrtí tří gepardů v době, kdy byli ještě drženi v malém výběhu na území parku Kuno. Jeden z gepardů zemřel na selhání ledvin, další uhynul z neznámých příčin v dubnu. Samice Daksha pak tento měsíc podlehla zraněním, která utrpěla při násilném páření, když byla umístěna do výběhu společně s dvěma samci.

Indický soud minulý týden rozhodl, že národní park Kuno není vhodným domovem pro desítky afrických gepardů. "Na jednom místě je jich soustředěno příliš mnoho," uvedl soud a vyzval vládu, aby se "povznesla nad politiku" a zvážila umístění gepardů také v jiných státech, jako je Rádžasthán, kde místní parlament ovládá opozice.

Indičtí vědci, kteří řídí plán návratu gepardů do volné přírody, prohlašují, že úmrtí se dala očekávat a že neznamenají selhání projektu. Připomněli také, že se v Indii od zahájení programu narodila již čtyři gepardí mláďata.

Kritik projektu Ráví Čellam naopak upozorňuje, že jen tři gepardi byli zatím vypuštěni do národního parku a 14 jich zůstává v malých výbězích. Projekt nemá podle něj s ochranou přírody nic společného, přinejlepším jde o "přehnaně vychvalované safari".

Gepard indický se kdysi pohyboval po celém Blízkém východě, Střední Asii a Indii. Nyní se ale vyskytuje pouze v Íránu a je považován za kriticky ohroženou šelmu. Podle odhadu íránských úřadů z roku 2022 v zemi žije 12 jedinců. Afričtí gepardi se od těch, kteří žili v Indii, liší.