Tři tisícovky Sokolů pochodovaly Brnem na závěr akce Sokolgym

Brno - Tři tisícovky Sokolů se dnes spolu se třemi hudbami seřadily poblíž brněnského Besedního domu, aby prošly Brnem. Průvod a následné vystoupení v šestnácti hromadných skladbách byly vyvrcholením třídenní akce Sokolgym, která je největší sokolskou akcí mezi slety. "V hromadných skladbách vystupují čtyři tisícovky cvičenců, do průvodu ale nejdou rodiče a děti, ti na nás čekali u Stadionu v Kounicově ulici," uvedla hlavní organizátorka Ludmila Ryšavá, bývalá starostka župy Jana Máchala.

Myšlenka na uspořádání velké akce v období mezi všesokolskými slety vznikla v druhé polovině 90. let, první se uskutečnila v roce 1996, tehdy ještě pod názvem 1. sokolská gymnaestráda, od druhého ročníku v roce 2001 se používá název Sokolgym. "Mezi jednotlivými slety je šest let, což sice nám dospělým nepřipadá příliš mnoho, ale pro nejmladší cvičence je to velice dlouhá doba. Dítě, které na jednom sletu cvičí za mladší žáky, je na dalším sletu už dorostenec," poznamenala Ryšavá.

Hlavní část Sokolgymu se pravidelně koná v Brně, letos se zapojila i Plzeň a Pardubice, tam ale byl program menší, zaměřený na pódiové skladby. V Brně sokolové připravili program od pátku do neděle, z celé republiky přijely čtyři tisíce cvičenců od těch nejmenších až po nejstarší generaci.

"Skladeb je 16, ale vystoupení 17 ve všech věkových kategoriích. Skladbu Optimistky pro ženy a seniorky, jsme museli nechat zacvičit dvakrát, protože ji nacvičilo 800 děvčat a na plochu se vejde maximálně 400 cvičenců. I když při skladbě Když nemůžeš, tak přidej, kterou cvičí žactvo, je na ploše zároveň 417 cvičenců, tam spadají děti z páté až šesté třídy," uvedla Ryšavá.

Sokolskou akci v Brně pořádá stálý tým tří lidí, v nejhektičtějším období se přípravný výbor rozroste na šest členů. Sokolům zajišťují ubytování i jídlo. Letos byl s cenově dostupným ubytováním trochu větší problém než jindy, v řadě zařízení jsou ubytováni uprchlíci z Ukrajiny. "Letos je tak víc spaní v tělocvičnách a na karimatkách. Ale myslím, že i starší 'děvčata' to zvládnou," podotkla Ryšavá.