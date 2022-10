Tři stovky mladých lidí v Ostravě demonstrovaly za důstojné bydlení

Demonstrace za důstojné bydlení a dostupné energie, pořádaná hnutím Limity jsme my, 7. října 2022, Ostrava.

Ostrava - Přibližně tři stovky převážně mladých lidí v Ostravě demonstrovaly za důstojné bydlení a dostupné energie. Protestní akce byla součástí programu klimakempu hnutí Limity jsme my!, který se koná od pondělí 3. října v Děhylově na Opavsku. Skupina prošla za provolávání hesel a zvuku bubnu centrem města. Pochod pak skončil v Parku československých letců před společností Heimstaden, jejíž fungování účastníci kritizovali. Na akci vystoupilo i několik obyvatel finských domků, které v ostravské části Hrušov vlastní největší soukromý poskytovatel nájemního bydlení v Česku Heimstaden.

Švédská firma Heimstaden vlastní v Česku od roku 2020 více než 42.500 bytů, hlavně bývalé hornické byty po OKD v Moravskoslezském kraji. Firma chce část nemovitostí prodat. S některými nájemníky už jedná. U části dalších ale tyto kroky vyvolaly obavy střechu nad hlavou.

"Bydlím v domku od roku 2002. Do úprav, aby se tam dalo žít, jsem investovala všechny své úspory. Téměř půl milionu korun. Nyní nemám peníze na to, abych si domek koupila. Někteří sousedé už dostali nabídku. Zaplatit mají přes milion korun. Nevím, co bude dál," řekla novinářům nájemnice v důchodovém věku.

Mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz ČTK řekla, že domky jsou ve špatném technickém stavu. I proto plánuje firma jejich prodej. "Nikdo ale rozhodně nedostal výpověď z nájmu. Nic nechceme demolovat. Jen domy, které jsou prázdné," uvedla. Dodala, že nájemníkům domy nabídli k prodeji a někteří mají zájem. Připustila ale, že existuje skupina, která má obavy z toho, že si odkup nebude moci dovolit. "Budeme jednat se všemi. To byl zatím jen první krok. Cena je nižší než tržní a jsme připraveni ji ještě snížit. Nikoho nebudeme vyhazovat. Vznikla zbytečná panika," uvedla.

"Po technické revizi finských domků bohužel vyplývá, že je stejně jako řadu dalších v našem portfoliu nelze další desítky let provozovat bez zásadnějšího zásahu," uvedl už dříve generální ředitel české pobočky Heimstadenu Jan Rafaj. Předchozí vlastníci se podle něj technickým stavem domů desítky let nezabývali, proto tam byly i nižší nájmy.

"V lokalitách, kde je naše portfolio sjednocené, dáváme přednost ponechání si nemovitostí a následné demolici a nové výstavbě moderních nízkoenergetických domů, které budeme opět moci nabídnout stávajícím nájemníkům k nájmu. Jsou však lokality, kde vlastníme jen část stavby nebo několik domů. Tam jsme se rozhodli pro prodej," uvedl Rafaj.

Heimstaden chce podle něj domky primárně nabídnout současným nájemníkům, přičemž jim nabízí nižší než současnou tržní cenu. "Již jsme učinili první nabídky a zjišťujeme zájem. Diskutujeme i o možné revizi ceny s ohledem na zcela jiné podmínky a zhoršenou dostupnost úvěrů, hypoték, než když jsme celou akci spouštěli," uvedl ředitel.

Klimakempy, tábory za klimatickou spravedlnost, pořádá organizace Limity jsme my! od roku 2017. Akce se v minulosti konala na severu Čech a její součástí bývaly i projevy občanské neposlušnosti v uhelných dolech nebo elektrárnách. Účastníci měli jako svůj hlavní požadavek rychlý konec těžby a spalování uhlí. Tento požadavek zůstává i letos, větší prostor ale dostalo i téma energetické chudoby a právě spravedlivé transformace. Akce občanské neposlušnosti se uskuteční i letos. Organizátoři ji připravují na sobotní dopoledne. Na to se připravuje i policie.