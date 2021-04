Tři mladíci se v pátek utopili ve Frýdlantu nad Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí (Frýdecko-Místecko) - Tři mladíci ve věku 21 a 24 let se v pátek odpoledne utopili ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Těla dvou se našla krátce po tragické události. Po třetím mladíkovi policisté pátrali do dnešního dopoledne. V řece tělo našli potápěči. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Podle ní se čtyřiadvacetiletý muž šel v pátek odpoledne do jezu v městské části Kamenec koupat. Začal se topit a dva mladší kamarádi za ním skočili, aby mu pomohli. Nejstaršího muže svědci vytáhli z vody níže po proudu. První pomoc mu podle mluvčího záchranné služby Lukáše Humpla poskytovali hasiči a policisté. Zdravotníkům jej předali v kritickém stavu. Později zemřel.

"Jednadvacetiletého muže z vody vytáhli kamarádi na ostrůvek uprostřed řeky a zahájili laickou resuscitaci. Zasahující lékař u něj později konstatoval smrt," uvedl Humpl. Po třetím mladíkovi policisté a hasiči na místě neúspěšně pátrali do večerních hodin. Dnes ráno akce pokračovala. Tělo našli potápěči okolo 11:00.

Podle dostupných informací skupina mladých lidí trávila odpoledne na břehu řeky. Zda v tomto případě sehrál nějakou roli alkohol, není jasné. Podle policie to bude zřejmé po provedení pitev.