Tři góly mě neutěšují, vyměnil bych je za osmifinále, řekl Lewandowski

Petrohrad - Polský kanonýr a kapitán Robert Lewandowski při třetí účasti na fotbalovém mistrovství Evropy prožil se třemi brankami střelecky nejúspěšnější turnaj, góly by však vyměnil za postup do osmifinále. Cítil, že mužstvo si za své vystoupení na Euru zasloužilo větší odměnu.

Poláci v úvodu šampionátu podlehli Slovensku 1:2 a následně remizovali se Španělskem 1:1, k čemuž Lewandowski přispěl gólem. V závěrečném duelu skupiny E v Petrohradu museli už jistě postupující Švédy porazit. Seveřané vedli po dvou gólech Emil Forsberga 2:0, ale Lewandowski v rozmezí 61. až 84. vyrovnal. V nastavení však střídající Viktor Claesson rozhodl o výhře Švédska.

"Fakt, že se třemi góly šlo o moje nejlepší Euro, mě vůbec neutěšuje. Všechny branky bych vyměnil za postup do osmifinále. Cítím, že si mužstvo zasloužilo víc. Možná ne pochvalu, ale vzhledem k tomu, co jsme do toho všechno dali, je odměna malá," řekl Lewandowski pro web UEFA.

"Měli jsme smůlu. Vytvořili jsme si spoustu gólových šancí, ale moc jsme jich neproměnili. Naši soupeři měli poloviční příležitosti a skórovali. To platí i pro mě. Dvakrát jsem proti Švédům hlavičkoval do břevna," uvedl dvaatřicetiletý rodák z Varšavy.

Polsko tak nenavázalo na čtvrtfinále z roku 2016. "Samozřejmě to bolí. Vyřazení z turnaje pro nás představuje velkou porážku. Těžko se přijímá. Nemůžeme tvrdit, že by nám chyběl bojový duch, ambice nebo odhodlání. Něco jsme ale postrádali: schopnost vyhrát utkání se Švédskem. Oceňuju kluky za snahu a za bojovnost, i když to nestačilo," prohlásila opora Bayernu Mnichov, která v poslední sezoně 41 góly v bundeslize překonala rekord Gerda Müllera z ročníku 1971/72.