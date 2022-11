Tři čtvrtiny Čechů mají mezi kandidáty na prezidenta svého favorita

Praha - Téměř tři čtvrtiny Čechů by si vybraly mezi uchazeči o prezidentské křeslo svého favorita. Hlasovat o nástupci Miloše Zemana se v lednu rozhodně nebo spíše chystá 83 procent voličů, vyplývá z aktuálního průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Kdyby do druhého kola nepostoupil jejich favorit, byla by účast voličů podle průzkumu zřejmě nižší, podle průzkumu by dosáhla 71 procent.

Nevolit příští hlavu státu je rozhodnutý zhruba každý desátý z dotazovaných. Přibližně šest procent respondentů si zatím není jistých. Skutečná účast nicméně bývá zpravidla nižší, než vyplývá z předvolebních průzkumů, upozornili autoři průzkumu.

Svého favorita mezi kandidáty by si teď vybralo 72 procent oslovených, 18 procent zatím žádného nemá a desetina neví. Nejmenší spokojenost s kandidáty převládá mezi staršími ročníky a lidmi, kteří k volbám běžně nechodí. Naopak nejvíce jsou spokojeni voliči hnutí ANO.

"Ve vyšší míře jsou spokojeni voliči ANO, kteří by si svého kandidáta spíše vybrali v 79 procentech. Myslím, že tam je to celkem pochopitelné, pravděpodobně budou podporovat Andreje Babiše," uvedl ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Mezi uchazeči o Hrad by si ale kandidáta vybralo i téměř 80 procent voličů Pirátů nebo Starostů.

K volebním urnám se nyní chystá přijít podle zjištění Medianu 83 procent voličů. Kdyby do druhého kola nepostoupil jejich favorit, byla by účast voličů nižší, stále by se však jednalo o většinu. I bez svého kandidáta by v druhém kole volilo 71 procent Čechů, vyplývá z průzkumu.

Jejich rozhodnutí může ale ovlivnit fakt, který konkrétní kandidát do prezidentského finále postoupí. Při minulých volbách v roce 2018, když se rozhodovalo mezi Zemanem a Jiřím Drahošem, byla volební účast v druhém kole necelých 67 procent, zatímco v prvním kole nižší, zhruba 62 procent.

První kolo přímé volby hlavy státu se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku, předpokládané druhé kolo o dva týdny později. Mandát Zemanovi vyprší 8. března. O funkci prezidenta se chce ucházet 21 lidí, kteří ve lhůtě podali přihlášku na ministerstvo vnitra. Jména kandidátů budou definitivně jasná po registraci 25. listopadu.

K největším favoritům patří podle průzkumů bývalý náčelník generálního štábu armády Petr Pavel, expremiér Andrej Babiš (ANO) nebo bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.