Tři české posádky postoupily na veslařském ME do semifinále

Mnichov - Skifařka Lenka Antošová, dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch a párová čtyřka Filip Zima, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla, Jan Fleissner postoupily z rozjížděk do semifinále mistrovství Evropy ve veslování v Mnichově. Další tři české posádky, které dnes zasáhly do úvodního dne šampionátu, čekají opravné jízdy.

Antošová obsadila ve své rozjížďce druhé místo, když výrazně zaostala za nejrychlejší Karolien Florijnovou z Nizozemska. Za vítězkou dvou závodů Světového poháru v této sezoně a jednou z hlavních favoritek ME ale bezpečně kontrolovala postup do sobotního semifinále. Druhá skončila i párová čtyřka, která v závěru odrazila útok Belgičanů a nestačila jen na nejrychlejší Rumuny. Podrazil s Cincibuchem poté do mistrovství vstoupili třetím místem.

Třetí skončili i Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek na dvojskifu lehkých vah a v pátek je čekají opravy. Čtvrtá posádka z loňských olympijských her i minulého ME mohla v případě vítězství postoupit přímo do nedělního finále, teď bude nejprve v opravách usilovat o start v semifinále. Dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Radka Novotníková i dvojskif lehkých vah Kristýna Neuhortová, Veronika Činková byly čtvrté a opravy je čekají také v pátek.