Tři české oštěpařky jdou na MS do boje, favoritkou je Číňanka

Dauhá - Tři české naděje vstoupí pondělní kvalifikací do soutěže oštěpařek. Mezi kandidátky na přední umístění patří třetí žena světových tabulek Nikola Ogrodníková i obhájkyně titulu Barbora Špotáková. O postup do finále bude usilovat rovněž finalistka loňského mistrovství Evropy Irena Šedivá. Favoritkou je letos prakticky neporažená Číňanka Lu chuej-chuej.

Kvalifikační limit je nastaven na 63,50 metru, což může být síto. "S výkonem 63,85 jsem nějaká třináctá, takže klidně 63 může být na postup. Může to být vysoko, takže do toho musejí jít všichni naplno. Bude to fakt náročný. A druhý den (při finále) znova," řekla světová rekordmanka Špotáková, jež může těžit z bohatých zkušeností z velkých akcí.

Trojnásobná mistryně světa nastoupí s červeným číslem pro úřadující šampionku. Od Londýna 2017 se toho ale v jejím životě hodně stalo, především porodila druhého syna. "Je to trošku zvláštní. Já jsem nikdy ty obhajovací čísla neměla ráda. Většinou se pak těm lidem moc nedaří. Nelíbí se mi to, neměli by to dělat," uvedla. S kvalifikací ale Špotáková nemívá problémy, na světových šampionátech těsně nepostoupila jen při své premiéře na MS v Helsinkách 2005.

Jedinou a ještě neúspěšnou zkušenost s kvalifikací na MS má z předloňského Londýna Ogrodníková, ale to bylo ještě před jejím výkonnostním skokem, který jí loni vynesl stříbro na ME.

V úvodu sezony si devětadvacetiletá Češka vylepšila osobní rekord na 67,40, ale v jejím dalším průběhu se potýkala se zdravotními problémy a nevyrovnanou výkonností. Na konci srpna skončila třetí ve finále Diamantové ligy v Curychu, ale pak si zranila lýtko a závěrečné soustředění před MS musela předčasně ukončit kvůli angíně.

Šedivá se na mistrovství světa dostala až díky pozvánce od světové federace IAAF, za předepsaným výkonnostním požadavkem 61,50 zaostala o 18 centimetrů. Musela by se zlepšit, aby mohla pomýšlet na postup.

Jednoznačnou favoritkou je Číňanka Lu Chuej-chuej, která předloni skončila na MS třetí za Špotákovou a krajankou Li Ling-wej. Po porážce při úvodních menších závodech v Číně dalších dvanáct letošních startů proměnila ve vítězství. Od května měla v sedmi závodech vítězný výkon vždy za 66 metrů včetně finále Diamantové ligy, kde hodila 66,88.

Na další medaile je hodně kandidátek. Před Ogrodníkovou je v tabulkách vedle čínské favoritky ještě Australanka Kelsey-Lee Barberová. Závodit bude i úřadující mistryně Evropy Christin Hussongová, někdejší evropská šampionka Taťjana Chaladovičová nebo olympijská vítězka z Ria Sara Kolaková, která letos při návratu po zranění lokte hodila za 66 metrů.

Finále je na programu v úterý od 20:20 SELČ.