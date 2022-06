Tři ceny na zlínském festivalu dostal francouzsko-švýcarsko-ukrajinský film Olga

Zlín - Nejúspěšnějším snímkem letošního 62. ročníku zlínského filmového festivalu je francouzsko-švýcarsko-ukrajinský film Olga o mladé ukrajinské gymnastce. Režisérem snímku je Elie Grappe. Film získal tři ceny, a to Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež, cenu mládežnické poroty za nejlepší celovečerní film pro dospívající a mládež i letos novou diváckou Cenu Patrona dětí za ztvárnění silného dětského příběhu ve filmu pro děti, dospívající a mládež. Ceny festivalu se předávaly dnes při závěrečném galavečeru ve zlínském kongresovém centru. Pořadatelé také udělili Zlatý střevíček za přínos kinematografii pro děti a mládež herci Karlu Heřmánkovi.

Snímek Olga vypráví o ukrajinské gymnastce, která odchází do Švýcarska, kde se snaží si zajistit místo v Národním sportovním centru. "Je to film, který je bolestně aktuální. Příběh mladé talentované gymnastky, která musí utéct z Ukrajiny, ještě z tehdejšího Majdanu, do Švýcarska, aby mohla trénovat. Tenhle film v divácích zarezonoval, ale nejen proto, že je aktuální, je to skutečně vynikající film. Jsme moc rádi, že jsme ho v programu měli," řekla dnes ČTK umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Dvě ceny si odnesl francouzský animovaný snímek Dračí princezna. Získal cenu dětské poroty za nejlepší celovečerní film pro děti i Cenu Karla Zemana. Podle porotců jde o něžný a laskavý film s originálním a poetickým zpracováním. Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti dostal indický snímek Gándhí a spol. Tuniský snímek Nový život byl oceněn Zlatým střevíčkem za nejlepší celovečerní film pro dospívající. Zvláštní cenu poroty v kategorii celovečerního filmu pro dospívající a mládež si odnesl indicko-americký snímek Dívka od vedle, zvláštní uznání dostal švédský film Comedy Queen.

Dvě ceny získaly také české filmy. Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film pro děti dostal snímek Zuza v zahradách režisérky Lucie Sunkové. "Jsme moc rádi, že česká animace jde nahoru a věříme, že film bude putovat po festivalech a získá spoustu ocenění," uvedla Pášmová. Druhý oceněný český film, Slunce od režiséra Jakuba Brokla, získal jednu z diváckých cen, a to Cenu diváků ČT:D. Cenu města Zlína divácky nejúspěšnějšímu celovečernímu filmu dostal chilský film Sny mých bratrů.

V kategorii animovaných filmů udělila porota Cenu Hermíny Týrlové za nejlepší krátký animovaný film pro děti do šesti let francouzskému filmu Kapka vody. Zvláštní uznání poroty dostal švýcarský film Příběh rybích lidí. Zlínského psa za nejlepší studentský film dostal německý snímek Temná strana naděje. Mezinárodní ekumenická porota udělila cenu za nejlepší celovečerní film pro dospívající a mládež americkému filmu Útěk domů, uznání dostal nizozemsko-německý film Bigman. Cenu Evropské asociace dětského filmu za nejlepší evropský dokumentární film pro mladé publikum získal švédsko-norsko-dánský snímek Gabi mezi osmým a třináctým rokem. Zvláštní uznání udělili porotci nizozemsko-belgickému snímku Shabu.

Festival letos nabídl 276 snímků ze 49 zemí. Do soutěží bylo zařazeno 122 filmů, osm filmů bylo uvedeno ve světové premiéře nebo distribuční předpremiéře.