Curych/Brusel - Trojice českých atletů se představí ve finále Diamantové ligy, které stejně jako loni rozhodne o držitelích prestižní trofeje. Potřetí za sebou může vyhrát oštěpař Jakub Vadlejch, vzhledem k výsledkům v sezoně patří k favoritkám jeho kolegyně Nikola Ogrodníková. Další měření sil s absolutní koulařskou špičkou čeká Tomáše Staňka. Všichni budou startovat ve čtvrtek v Curychu, druhý finálový mítink se uskuteční v pátek v Bruselu. Do finále se kvalifikoval ještě mílař Jakub Holuša, který ale po víkendovém mistrovství republiky družstev onemocněl a na startu nebude. Rus Timur Morgunov skočil 591 cm a vyhrál ve finále Diamantové ligy v Curychu soutěž tyčkařů. Předprogram čtvrtečního mítinku se odehrál na nádraží.

Rus Timur Morgunov skočil jako jediný 591 centimetrů a vyhrál soutěž tyčkařů. Předprogram čtvrtečního mítinku se odehrál v hale hlavního nádraží a chyběl v něm osmnáctiletý švédský mistr Evropy Armand Duplantis, který by se měl zařadit do startovního pole až v pátečním finále v Bruselu. Druhý skončil Kanaďan Shawnacy Barber, třetí byl překvapivě Australan Kurtis Marschall. Až pátý skončil sedminásobný vítěz Diamantové ligy Francouz Renaud Lavillenie, loňský mistr světa Sam Kendricks z USA překonal jen 571 cm a obsadil sedmé místo.

Vadlejchovi se po zranění zad nevydařilo mistrovství Evropy v Berlíně, kde skončil až osmý. Od té doby ale dvoufázově trénuje a cítí se lépe než před šampionátem. Spoléhá na kouzlo Letzigrundu, kde si loni i předloni zajistil triumf v Diamantové lize. "Předloni jsem potřeboval vyhrát poslední závod, abych pomýšlel na vítězství, a vyhrál jsem. Loni to bylo čistě o tom jednom závodě, tak jsem taky vyhrál. Takže mám na to jenom nejlepší vzpomínky. Bude to další skvělá bitva," řekl Vadlejch.

Ze tří letošních startů v Diamantové lize skončil na stupních vítězů jen jednou, v Rabatu byl třetí. Stejně jako v celé sezoně budou jeho hlavními soupeři Němci, při absenci mistra světa Johannese Vettera vyzve hlavně nejlepší dva muže ME Thomase Röhlera a Andrease Hofmanna.

Skvělou bilanci v Diamantové lize má Ogrodníková, která se letos pokaždé prosadila na stupně vítězů. Vyhrála v Lausanne, byla druhá v Londýně a třetí v Oslu. V bodovém hodnocení kvalifikačních mítinků byla druhá za bronzovou medailistkou z MS Lu Chuej-chuej z Číny.

"Curych pro mě ještě bude motivace, protože celý rok na Diamantových ligách byl úžasný a já prostě chci být do třetího místa. Budu se o to snažit," řekla novinářům vicemistryně Evropy. Loni Diamantovou ligu vyhrála světová rekordmanka Barbora Špotáková, která tuto sezonu kvůli mateřským povinnostem vynechává.

Další start ve finále Diamantové ligy čeká koulaře Staňka, který loni skončil pátý. Stejnou příčku obsadil také ve dvou ze tří letošních startů v seriálu, při posledním kvalifikačním mítinku v Monaku byl v červenci sedmý. Po zklamání ze čtvrtého místa na ME je pro něj soutěž v Curychu další motivací. "Byl bych rád, kdybych tam dopadl líp než v Monaku," poznamenal. Připomněl ale vysokou kvalitu výkonů v koulařském sektoru. "V Monaku jsem hodil 21,24, vždycky jsem za to loni býval třetí, teď jsem byl sedmý. Každý vidí, že Staněk byl sedmý, ale ten výkon už nevidí. Ale o to větší práci a úsilí to chce."

V pátek v Bruselu budou o diamant bojovat mimo jiné sprinteři na 100 metrů. Tato disciplína letos nemá jasného krále. Triumf v Diamantové lize bude obhajovat Brit C.J. Ujah. V závěru sezony se dostává do výborné formy vicemistr světa Američan Christian Coleman, který v Birminghamu těsně vyhrál před Britem Reecem Prescodem. Po třech vítězstvích na diamantových mítincích patří k favoritům i Američan Ronnie Baker.

Tahákem bruselského programu bude i mužská tyčka. Na další triumf bude útočit sedminásobný vítěz Diamantové ligy Francouz Renaud Lavillenie, jehož sérii loni ukončil Američan Sam Kendricks. Po fantastickém představení ve finále ME, kde skočil 605 centimetrů, patří k favoritům i osmnáctiletý Švéd Armand Duplantis.

Finálový program v Curychu začíná ve čtvrtek v 18:25. V Bruselu se už ve čtvrtečním předprogramu utkají od 17:10 nejlepší světové koulařky, hlavní program bruselského mítinku se koná v pátek od 18:05.