Tři body Zachy pomohly New Jersey k bodu

New York - Český hokejový útočník Pavel Zacha si ve čtvrtečním utkání NHL připsal tři body za dvě branky a jednu asistenci, ale nezabránil domácí porážce New Jersey s Nashvillem 5:6 po samostatných nájezdech. Brněnský rodák ukončil dvanáctizápasový gólový půst a prosadil se poprvé od 23. prosince, kdy skóroval při výhře nad Chicagem 7:1.

Zacha vstřelil první dva góly Devils v nestandardním počtu hráčů na ledě. Na konci páté minuty si v oslabení vyjel z rohu před gólmana Pekku Rinneho, trefil pravý horní roh branky a vyrovnal na 1:1. Podruhé se prosadil v 29. minutě v přesilové hře, kdy si jeho nahození od pravého mantinelu tečí srazil do branky obránce Dante Fabbro. Devils podruhé v utkání smazali ztrátu.

Domácí využili i další přesilovku a znovu u toho byl jediný český aktér zápasu. Zacha z levého kruhu trefil vnější tyč Rinneho branky, puk se ale odrazil k Nikitovi Gusevovi, který z ostrého úhlu zamířil do odkryté branky a New Jersey otočilo stav na 3:2.

"Poprvé v NHL jsem hrál proti svému bývalému kouči. Byla to výzva jako každý jiný zápas, ale bylo to trochu zvláštní," řekl Zacha, který byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Domácí se do vedení dostali ještě dvakrát, ale Predators vždy našli odpověď a v nájezdech byli úspěšnější. Rozhodl o tom ve druhé sérii Matt Duchene. "Byl to zvláštní zápas, skóre se neustále měnilo. Bylo to plné emocí, oba týmy bojovaly a mohly vyhrát, nakonec ale rozhodl jeden úspěšný nájezd," prohlásil švýcarský útočník New Jersey Nico Hischier.

Kouč John Hynes, který vede Nashville od 7. ledna, si připsal vítězství nad svým bývalým zaměstnavatelem hned v prvním vzájemném utkání. "Přišel jsem do dobrého týmu, který byl výborně trénovaný, proto nebyla potřeba nic měnit, pouze lehce upravovat. Jsem rád, že hráči posílili svou víru, statečnost a houževnatost," uvedl Hynes.

Svůj první hattrick v NHL vstřelil útočník Los Angeles Alex Iafallo, který v 58. minutě zápasu s Arizonou vyrovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. A v něm už po 24 sekundách rozhodl. Kings zvítězili poprvé po pěti porážkách.

"Cítím se výborně, zvláště po takhle zvládnutém prodloužení. Byla to sranda, Kopitar to výborně vymyslel a já už to musel trefit. Je to pro nás skvělá výhra," řekl šestadvacetiletý Iafallo, který se dočkal hattricku ve 209. utkání v NHL.

Buffalo nestačilo na Montreal a prohrálo potřetí v řadě. Jack Eichel třicátým gólem v sezoně poslal v osmé minutě Sabres do vedení, ale Canadiens dvěma brankami v úvodu druhé třetiny skóre otočili. Rozdílový gól vstřelil Brendan Gallagher, který se do sestavy Montrealu vrátil po šestizápasové pauze způsobené zraněním.

"V první třetině to z naší strany bylo nedbalé, ve druhé části jsme ale trochu upravili hru a začali se na hřišti cítit lépe. Nebylo to úplně ideální, ale přiblížili jsme se naší hře a byli jsme spokojeni s vývojem zápasu," prohlásil Gallagher.

Montreal vyhrál páté z posledních sedmi utkání a posunul se na jedenáctou příčku ve Východní konferenci o dva body právě před Buffalo.

NHL:

Buffalo - Montreal 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky: 8. Eichel - 21. Kovalčuk, 24. Gallagher, 59. Tatar. Střely na branku: 21:30. Diváci: 16.604. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Kovalčuk, 3. Suzuki (všichni Montreal).

New Jersey - Nashville 5:6 po sam. nájezdech (1:2, 3:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 5. a 29. Zacha, 31. Gusev (Zacha), 38. Bratt, 47. Hayden - 9. a 50. F. Forsberg, 41. a rozhodující sam. nájezd Duchene, 1. Ekholm, 33. Bonino. Střely na branku: 32:30. Diváci: 14.327. Hvězdy zápasu: 1. Zacha (New Jersey), 2. Duchene (Nashville), 3. Gusev (New Jersey).

Arizona - Los Angeles 2:3 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 32. Schmaltz, 40. Dvorak - 9., 58., 61. Iafallo. Střely na branku: 28:36. Diváci: 13.346. Hvězdy zápasu: 1. Iafallo, 2. J. Campbell (oba Los Angeles), 3. Schmaltz (Arizona).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 51 29 12 10 169:135 70 2. Tampa Bay 50 30 5 15 181:142 65 3. Florida 49 28 5 16 183:163 61 4. Toronto 51 27 7 17 186:170 61 5. Montreal 52 23 7 22 160:162 53 6. Buffalo 51 22 7 22 148:160 51 7. Ottawa 50 18 9 23 138:169 45 8. Detroit 51 12 4 35 109:199 28

Metropolitní divize:

1. Washington 51 34 5 12 185:151 73 2. Pittsburgh 50 31 5 14 168:136 67 3. NY Islanders 49 29 5 15 143:132 63 4. Columbus 51 27 8 16 138:130 62 5. Carolina 50 29 3 18 159:132 61 6. Philadelphia 50 27 6 17 158:150 60 7. NY Rangers 48 23 4 21 158:159 50 8. New Jersey 50 18 8 24 135:182 44

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 51 31 8 12 164:141 70 2. Colorado 49 28 6 15 179:143 62 3. Dallas 50 28 4 18 131:127 60 4. Nashville 50 24 7 19 169:168 55 5. Winnipeg 51 25 4 22 152:160 54 6. Chicago 51 24 6 21 155:161 54 7. Minnesota 50 23 6 21 156:166 52

Pacifická divize:

1. Vancouver 51 29 4 18 170:152 62 2. Calgary 52 27 6 19 143:155 60 3. Edmonton 50 26 6 18 158:157 58 4. Arizona 53 26 6 21 150:145 58 5. Vegas 52 25 7 20 161:159 57 6. San Jose 52 22 4 26 136:174 48 7. Anaheim 50 20 5 25 128:156 45 8. Los Angeles 52 19 5 28 130:164 43

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 50 77 (27+50) McDavid (Edmonton) 50 77 (27+50) 3. MacKinnon (Colorado) 49 72 (30+42) 4. Pastrňák (Boston) 51 70 (37+33) 5. Panarin (NY Rangers) 47 68 (26+42) 6. Marchand (Boston) 51 65 (21+44) 7. Huberdeau (Florida) 49 65 (18+47) 8. Eichel (Buffalo) 50 64 (30+34) 9. P. Kane (Chicago) 51 63 (25+38) 10. Matthews (Toronto) 51 60 (36+24) 45. Vrána (Washington) 51 42 (23+19) 72. Voráček (Philadelphia) 50 38 (10+28) 82. Hertl (San Jose) 48 36 (16+20) 94. Krejčí (Boston) 42 34 (12+22) 108. D. Kubalík (Chicago) 49 32 (21+11) 122. Palát (Tampa Bay) 49 31 (12+19) 171. Nečas (Carolina) 46 27 (12+15) 182. Hronek (Detroit) 49 26 (9+17)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 37 branek, 2. Matthews (Toronto) 36, 3. Ovečkin (Washington) 35, 4. MacKinnon (Colorado), Eichel (Buffalo) oba 30, 6. Draisaitl, McDavid (oba Edmonton) oba 27, 8. Panarin (NY Rangers) 26, 9. Connor (Winnipeg), P. Kane (Chicago) 25, ...13. Vrána (Washington) 23, 19. D. Kubalík (Chicago) 21, 63. Hertl (San Jose) 16.