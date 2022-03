Trhu s ropou hrozí kvůli protiruským sankcím šok, varuje agentura

Paříž - Trhu s ropou hrozí kvůli protiruským sankcím šok, už příští měsíc by mohly denně chybět tři miliony barelů ruské ropy a ropných produktů. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Rusko čelí bezprecedentním ekonomickým sankcím, které na něj za invazi ruských vojsk na Ukrajinu uvalily západní země.

"Očekáváme pokles celkového exportu o 2,5 milionu barelů denně, z čehož ropa tvoří 1,5 milionu barelů a produkty milion barelů denně," uvedla agentura. Upozornila také, že se v Rusku sníží poptávka po některých ropných produktech.

"Tyto ztráty by se mohly ještě prohloubit, jestliže přibudou další zákazy a veřejná kritika," poznamenala agentura, která sídlí v Paříži.

Odhad celosvětové poptávky po ropě na druhé až čtvrté čtvrtletí letošního roku IEA snížila o 1,3 milionu barelů denně. Poznamenala přitom, že růst cen komodit a sankce proti Rusku patrně citelně zhorší vyhlídky růstu globální ekonomiky. Výrazné dopady budou i na inflaci, domnívá se agentura.

Odhad růstu poptávky po ropě na celý letošní rok IEA snížila o 950.000 na 2,1 milionu barelů denně. Celková poptávka by se tak měla pohybovat kolem 99,7 milionu barelů denně. Znamenalo by to, že poptávka bude už třetím rokem pod úrovní, kde byla před pandemií.