Praha - Tržby za technologie virtuální a rozšířené reality se během příštích pěti let zvýší 16krát. Zatímco v loňském roce měl trh s těmito technologiemi hodnotu 8,8 miliardy dolarů (cca 200 miliard korun), za pět let to bude 142,4 miliardy USD (3,2 bilionu korun). Vyplývá to ze zprávy BCC Research Virtual and Augmented Reality: Technologies and Global Markets through 2023.

Za očekávaným růstem stojí vzestup startupů podporovaných klíčovými hráči na trhu. Studie také ukázala, že na toto odvětví příznivě zapůsobí jak snižování cen hardwaru, tak stoupající využití souprav s virtuální realitou nejen při hraní her, ale také ve zdravotnictví, školství a dalších oborech.

Více než 40 procent trhu stále připadá na herní aplikace s celkovou hodnotou za loňský rok 3,6 miliardy dolarů. Ta by podle autorů studie měla do roku 2023 stoupnout na 47,2 miliardy dolarů. Ve vzdělávání se očekává ještě dramatičtější nárůst, a to ze stávajících 797,7 milionu dolarů na 17,9 miliardy v příštích pěti letech.

"Impozantní nárůst v užívání virtuální a rozšířené reality v herních a jiných aplikacích značně přispěl k dění na trhu za poslední dvě dekády. Akvizice společnosti Oculus Facebookem v roce 2014 zásadně změnila hru v tomto průmyslu. Hlavní technologičtí giganti jako Google vydaly náhlavní DIY zařízení využívající Google Cardboard a Google Daydream s chytrými telefony. Společnosti jako Samsung šly ještě dál s produkty jako Galaxy Gear, obsahujícími inteligentní doplňky jako ovladač gest," uvedla BCC Research.

Zatímco technologie virtuální reality přenáší uživatele do vykonstruovaného prostředí, takzvaná rozšířená realita funguje naopak a přináší virtuální prvky do běžného života. Například zobrazuje v brýlích či telefonech digitální informace o reálných objektech v okolí uživatele.

Zákazníci v obchodech si stále častěji berou na pomoc aplikace. Loňský průzkum americké společnosti Salsify například ukázal, že až 77 procent zákazníků při nakupování používá mobilní telefon nebo tablet. Pomocí rozšířené reality si zákazníci mohou naskenováním výrobku okamžitě zjistit potřebné informace, nebo si na dálku vyzkoušet, zda jim sluší vybrané oblečení či jim pasuje nábytek do ložnice.

"I české obchody uvažují, jak proměnit obchody z čistě prodejního kanálu na zážitkové místo. Česká republika je v tomto ale na začátku, přestože v porovnání například s Němci jsme v e-commerce mnohem progresivnější. Nejdál jsou samozřejmě USA. První pokusy s rozšířenou realitou mimo hrací průmysl v Česku probíhají v marketingu, v turistice, nebo v developmentu. Brzy ale i v Česku dojde k většímu propojování fyzických obchodů a e-shopů," uvedla ředitelka české technologické firmy Rebel&Glory Gabriela Teissing.

Virtuální realita je podle produktového manažera e-shopu Kasa.cz Petra Štursy budoucností online prodeje, ale zasáhne i do klasického maloobchodu. "Možnost virtuálního zobrazení nabídky bude pro zákazníky velmi zajímavá, mimo jiné i pro srovnání produktů. Obchodníkům výrazně rozšíří nabídku a nabídne širší pohled na využitelnost výrobků. Usnadní také orientaci na prodejně," podotkl.

Rozšířenou realitu využívají také automobilky. Například Lexus tyto technologie využívá k opravám vozů. Automechanikům umožní snadněji a rychleji vyřešit technické problémy, zákazníci pak lépe porozumí tomu, co se děje s jejich vozem. Systém využívá speciální brýle, pomocí kterých mechanik navazuje oboustranné spojení s dalšími lidmi, a to jak vizuální, tak hlasové. Umožní mu kupříkladu konzultovat prováděné opravy s majitelem vozu, anebo s odborníky z technického centra firmy.