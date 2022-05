Trevisanová zdolala v Paříži Fernandezovou a je poprvé v semifinále grandslamu

Paříž - Prvními semifinalistkami ženské dvouhry na Roland Garros se staly Martina Trevisanová a Cori Gauffová. Italská tenistka zdolala 6:2, 6:7, 6:3 Leylah Fernandezovou z Kanady, osmnáctiletá Američanka Gauffová porazila krajanku Sloane Stephensovou 7:5, 6:2. Obě vítězky postoupily na grandslamovém turnaji mezi nejlepší čtveřici poprvé v kariéře a utkají se spolu o účast ve finále.

Osmadvacetiletá Trevisanová byla ve čtvrtfinále Roland Garros také před dvěma lety, tehdy nestačila na pozdější vítězku Polku Igu Šwiatekovou. V souboji s o devět let mladší Fernandezovou sice ztratila poprvé v Paříži set, nakonec si však připsala na okruhu WTA desáté vítězství za sebou. Rodačka z Florencie a 59. hráčka světa před French Open vyhrála turnaj v Rabatu.

Finalistka loňského US Open a 18. hráčka světa Fernandezová se nechala v úvodním setu ošetřit a ztratila jej poměrem 2:6. Ve druhé sadě ale odvrátila za stavu 4:5 mečbol a v následném tie-breaku si vynutila rozhodující set. V něm ovšem Trevisanová za neustálého povzbuzování "forza" prolomila třikrát její servis a za stavu 5:3 už druhý mečbol proměnila. Stala se tak osmou Italkou v historii, která si zahraje semifinále grandslamového turnaje.

Premiérový postup do semifinále grandslamu slaví také Gauffová, která minulý rok vypadla na Roland Garros ve čtvrtfinále. Stephensové oplatila loňské vyřazení v druhém kole US Open a ani v pátém zápase na French Open neztratila set. Stala se pátou tenistkou, která se v tomto století dostala do semifinále Roland Garros před 19. narozeninami.

S Trevisanovou se zatím 23. hráčka světa utkala jen jednou. Před dvěma lety s ní prohrála ve druhém kole Roland Garros ve třech setech.

Nadal a Djokovič se utkají o postup do semifinále French Open

Ozdobou čtvrtfinálového programu tenisového Roland Garros by měl být dnešní duel mezi rekordmanem turnaje Španělem Rafaelem Nadalem a světovou jedničkou Novakem Djokovičem. Třináctinásobný šampion z pařížské antuky a držitel rekordních 21 grandslamových titulů Nadal se pokusí srbskému soupeři oplatit v 59. vzájemném souboji loňskou semifinálovou porážku.

Zatímco Djokovič před turnajem Roland Garros vykazoval stoupající formu a po neúspěšném vstupu do sezony triumfoval v Římě, Nadala v italské metropoli trápily chronické potíže s nohou a vypadl již ve třetím kole s Denisem Shapovalovem. Předtím také skoro dva měsíce laboroval se zraněním žeber.

"Nevím na sto procent, co na něj (Djokoviče) bude platit. V poslední době jsme proti sobě žádný zápas nehráli. Naposledy jsme se střetli vloni právě tady. Poslední tři měsíce jsem takový zápas nesehrál, takže to pro mě bude velká výzva," řekl Nadal, jenž s Djokovičem v celkové bilanci ztrácí 28:30.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur): Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Trevisanová (It.) - Fernandezová (17-Kan.) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, Gauffová (18-USA) - Stephensová (USA) 7:5, 6:2. Junioři: Čtyřhra - 1. kolo: Bartoň, Kim (ČR/USA) - Arutjunjan, Ivanovski (Běl./Sev. Mak.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), Mikrut, Ródenas (Chorv./Šp.) - Nicod, Petr (ČR) 3:6, 7:6 (7:4), 10:5. Juniorky: Dvouhra - 2. kolo: Havlíčková (9-ČR) - L. Udvardyová (Maď.) 5:7, 6:2, 7:5, Bartůňková (13-ČR) - Ngijol-Carréová (Fr.) 6:3, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Klimovičová, Šálková (ČR) - Peyreová, Slamaová (Arg./USA) 6:2, 6:3, Seidelová, Steurová (Něm.) - Štruplová, Pedoneová (ČR/It.) 6:4, 6:2, Marčinková, Svendsenová (6-Chorv./Dán.) - Tomajková, Kuhlová (ČR/Něm.) 6:3, 3:6, 10:6.