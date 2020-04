Třetina ZŠ může mít potíže se zajištěním školních skupin

Praha - Přibližně třetina základních škol by mohla mít velké problémy se zajištěním školních skupin, které by na prvním stupni mohly fungovat od 25. května. Víc než polovina škol by to měla zvládnout bez větších potíží. Zhruba polovina ředitelů by je ale raději do konce června už vůbec neotevřela. Hlavní problémy vidí v zajištění hygienických podmínek ve školách nebo učitelů. Vyplývá to z ankety, kterou mezi 146 školami udělala Asociace ředitelů základních škol. O výsledcích ankety ČTK informoval šéf asociace Michal Černý.

Školy jsou kvůli šíření koronaviru od 11. března zavřené. První stupeň základních škol by se pro děti měl při příznivém vývoji epidemie podle harmonogramu vlády otevřít 25. května. Kolektivy by se měly rozdělit do skupin maximálně po 15 dětech, jejich složení by se nemělo měnit. Do škol by neměli chodit děti ani učitelé, kteří nesplňují kritéria rizikovosti. Rizikovými skupinami jsou zejména senioři a lidé s dlouhodobými nemocemi, jako jsou cukrovka nebo srdeční potíže. Pokračovat by zároveň měla i výuka na dálku.

Podle ankety školské asociace by zhruba 54 procent škol mělo zajištění školních skupin zvládnout bez větších problémů. "Naopak skoro 30 procent bude mít velké problémy, pět škol napsalo rovnou, že to nezvládnou. Jsou to tři malé a dvě školy střední velikosti, často s většinou pedagogického sboru v rizikových skupinách," uvedl Černý. Podle něj by se zřejmě podíl škol, které zřejmě nedokážou skupiny zajistit, mohl pohybovat kolem sedmi procent. Některé z nich v anketě zatím odpověděly, že nevědí, jak to zvládnou, mají ale až 75 procent pedagogů z ohrožených skupin, vysvětlil.

Zastoupení rizikových skupin mezi učiteli je podle něj ale oproti obecným předpokladům asi nižší. Přes polovinu pedagogů v ohrožených skupinách má podle Černého zřejmě kolem 18 procent škol.

Hlavní problém při předpokládaném fungování školních skupin vidí školy v zajištění hygienických podmínek o přestávkách, v šatnách či na záchodech. Tuto odpověď v anketě uvedly zhruba čtyři pětiny škol. Vláda předpokládá, že by ve společných prostorech školy bylo povinné nošení roušek. Zástupci škol ale již dříve upozornili, že jim roušky i dezinfekce chybí. Kolem dvou třetin škol očekává potíže i s řešením karantény v případě onemocnění a personálním zabezpečením skupin.

Nejčastěji školy předpokládají, že by do skupin mohla nastoupit asi polovina žáků. Většina jich to ale zatím nezjišťuje a čeká na další upřesnění od zástupců vlády. Kolem poloviny dotázaných ředitelů by nejraději dokončila školní rok jen s distanční výukou. Přibližně desetina souhlasí s plánem ministerstva školství, dalších 12 procent by otevřelo první stupeň povinně a 15 procent by otevřelo i druhý stupeň. Část ředitelů se také vyslovila pro to, aby se umožnila prezenční výuka ještě aspoň žákům devátých tříd.

V Česku je podle statistik ministerstva školství 4176 škol s prvním stupněm, z toho 2762 má i stupeň druhý. Anketa mezi 146 školami se konala mezi 18. a 21. dubnem.