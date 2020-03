Třetina prádelen propouští, v ohrožení je i praní pro nemocnice

Brno - Už 30 procent firem, které podnikají v prádelenství a čistírenství, propustilo část zaměstnanců, další 50 procent o tom uvažuje. I když mohou mít otevřeno, vyjma těch v nákupních centrech, nemají zakázky kvůli aktuální situaci s nemocí COVID-19. Ohrožené je i praní a čištění pro nemocnice. Pomoc, kterou zatím nabízí stát, považuje drtivá většina firem za nedostatečnou a například půjčka COVID je pro firmy jen oddalováním dluhů, vyplývá ze zprávy Asociace prádelen a čistíren pro ČTK.

Zákazníky nemá velká část firem kvůli tomu, že spravuje prádlo například pro hotely a restaurace, které jsou zavřené. Turistický ruch se navíc kvůli předpokládanému uzavření hranic na delší čas bude rozvíjet jen postupně. "Turismus se jen tak nerozběhne. Majitel objektu, kde provozuji prádelnu, mi nabídl, že mi maximálně měsíc počká, pak ale musím vše doplatit, jinak ukončíme nájemní smlouvu. Tohle je pro nás likvidační," uvedl Petr Horníček, který provozuje prádelnu v Praze s pěti zaměstnanci přes 20 let.

Právě malé provozy hrají o přežití včetně čistíren, které jsou v obchodních centrech, dále ty, které se starají například o kostýmy divadel a filmových štábů. Už před dvěma týdny asociace uvedla, že firmy přicházejí o 80 až 100 procent tržeb.

Paradoxně však hlásí úbytek zakázek i firmy, které perou pro nemocnice, a to až o polovinu. "Řada zdravotních výkonů se totiž odkládá a nemocnice se připravují na možný nápor pacientů s COVID-19. Tyto prádelny jsou přitom nezbytnou součástí zvládnutí krize, protože zajišťují potřebnou hygienickou nezávadnost prádla nemocnic i pečovatelských domů," uvedla za asociaci Monika Čuhelová. V prádelnách také nemají potřebné respirátory alespoň třídy FFP2, které by nyní potřebovali pro manipulaci s nemocničním prádlem. "Je otázkou, jak dlouho mohou naše provozy v této situaci fungovat. Bohužel se na nás v tomto ohledu často zapomíná. Přitom prádelny jsou strategickými dodavateli nemocnic a přerušení provozu by znamenalo značné potíže pro zdravotnictví," řekl majitel firmy Chrištof Jan Chrištof.

Kvůli situaci v prádelenství nemají zakázky ani výrobci technologií. Jeden z nich například za březen neprodal jediný stroj.

Firmy očekávaly, že státní pomoc bude obsahovat jednorázovou částku, o které vláda v návrzích hovořila. "To se ale nestane a pro nás je bezúročná půjčka nesmysl," uvedl zástupce jedné z firem v anonymním dotazníku. Hovoří pouze o oddalování dluhů a někteří zástupci firem byli nepříjemně překvapeni, že za úvěr mají ručit vlastním majetkem. Chybí jim také informace o programu Antivirus, který zaručí, že se budou zaměstnavatelé dělit o mzdy se státem. "Hraje se o čas, celá věc se musí řešit rychle. Pořád nevíme, kdo a kdy na ni bude mít nárok, ani jak to bude s odvody na sociální a zdravotní pojištění," prezidentka Asociace Jana Puškáčová.