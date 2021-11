Třetina dovážených ojetin je po havárii s průměrnou škodou 120.000 Kč

Praha - Zhruba třetina ojetých aut z dovozu má za sebou nějakou havárii. Průměrná škoda se přitom pohybuje okolo 120.000 korun. Zhruba 13 procent havarovaných vozů má za sebou totální škodu, kdy se je podle pojišťoven již nevyplatí opravovat. Do Česka se ročně doveze okolo 170.000 ojetých aut. Vyplývá to z letošního průzkumu Asociace obchodu ojetými automobily, do kterého bylo zařazeno 30.000 ojetých aut ve stáří šest až 11 let. Jeho výsledky má ČTK k dispozici.

Nejvyšší podíl poškozených aut se objevuje u vozů na naftu a benzin, kde dosahuje 30 procent. U dovážených hybridů a elektromobilů je po havárii zhruba 19 procent vozů. Z havarovaných elektromobilů jich bylo po totální škodě 30 procent.

Nejdražší škodní události se podle předsedy asociace Jiřího Grunda vyskytují u vozů na alternativní pohony. U LPG dosahuje průměrná výše škody 170.000 korun. Následují elektromobily s průměrnou výší škody 135.000 Kč. Auta na benzín mají za sebou škody v průměrné výši 123.000, diesely pak 118.000. Nejnižší průměrnou výši škody, kolem 95.000 Kč, vykazují vozy s hybridním pohonem.

"Na českém trhu je aktuálně nedostatek jak nových vozů, tak i kvalitních ojetin. Znalost servisní historie či informace o výši škodní události je proto velmi zásadní pro výběr kvalitní ojetiny," uvedl Grund.

Dovoz ojetých osobních aut do Česka letos za deset měsíců stoupl meziročně o 21 procent na 153.742 vozů. Zhruba o 2000 vozů import překonal stejné období roku 2019 a zároveň byl vyšší než za celý loňský rok. Průměrné stáří dovážených aut se pohybuje kolem 10,4 roku, což je o čtvrt roku méně než loni.