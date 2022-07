Třetím dnem likvidují hasiči rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku

Hřensko (Děčínsko) - Třetím dnem zasahují hasiči u rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Oheň před dnešním polednem likviduje přes 400 hasičů z 83 jednotek. Česko požádalo i o zahraniční pomoc. Požár se rozšířil do turisty oblíbeného Hřenska, zasaženo bylo také asi šest domů v obci Mezná. Hasiči zatím nedokážou odhadnout, zda se požár dál nešíří. Ohnisek je velké množství a do některých míst se hasiči nedostanou. Na místo dnes před polednem přijel premiér Petr Fiala (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a generální ředitel hasičů Vladimír Vlček

Požár v národním parku nyní likviduje 410 hasičů, uvedli hasiči po 11:00 na twitteru. Od rána znovu létají vrtulníky, které nabírají vodu na hašení z Labe. Česko kvůli požáru požádalo Slovensko o půjčení hasicích vrtulníků, které nedávno pomáhaly hasit požáry ve Slovinsku, a poptává v dalších státech velkokapacitní letadla na hašení. Pomoc v podobě vrtulníku nabídlo Polsko, řekl ČTK mluvčí hasičského záchranného sboru Tomáš Pořízek. Na pomoc dnes kolegům vyrazili hasiči z několika krajů.

Podle ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO) stav nebezpečí zatím vyhlášen nebude. Řekl to ČTK po jednání bezpečnostní rady kraje. Hasiči zásah zvládají vlastními prostředky, požár se zatím dál nešíří, situaci může ovlivnit počasí. Vyhlášení stavu nouze bude hejtman znovu projednávat dnes večer, pokud se situace nezlepší.

Přímo v Hřensku ochlazují hasiči pomocí výškové techniky skály za hotely, v nichž už nikdo není. Turisté i obyvatelé museli opustit v noci na dnešek všechny objekty po pravém břehu říčky Kamenice, která se vlévá do Labe. V pondělí hasiči evakuovali 80 lidí z Pravčické brány a také účastníky tábora u Dolského mlýna. Evakuovat se museli také lidé z obcí Mezná, Mezní Louka a z větší části také ze Hřenska. V Mezné mají hasiči požár pod kontrolou a provádějí dohašování. Podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Marvana nelze vyloučit další evakuaci, pokud by se požár šířil stejnou rychlostí jako v noci.

Policisté kvůli požáru uzavřeli příjezdové komunikace do Hřenska od Děčína i státní hranice s Německem. Neprůjezdná je i silnice od Jetřichovic a Janova.

Zápach kouře hlásili od rána hasičům lidé nejen z Ústeckého, ale tak z Libereckého, Pardubického, Středočeského kraje a z Prahy. Hasiči evidovali desítky planých události s hlášením zápachu kouře a požádali občany, aby v tomto specifickém případě volání na tísňové linky zvážili a obraceli se na ně třeba v případě, že uvidí plameny.

Velitel zásahu Martin Laníček ráno v České televizi uvedl, že požár je asi na 30 hektarech. Likvidaci požáru odhadl na několik dní. Pokud se nezhorší počasí, zejména nezesílí vítr, mohli by hasiči plameny podle něj během dneška dostat pod kontrolu. Při požáru nebyl mezi hasiči podle Laníčka nikdo vážně zraněn, evidují například jen drobné odřeniny.

Podle mluvčího národního parku Tomáše Salova je požár mimořádný tím, že se přiblížil k lidským obydlím. Oheň se už v pondělí rozšířil také do Saského Švýcarska. Hoří tam nad údolím Labe u vyhlídky u obce Schmilka i v dalších částech. Rozsah škod zatím nelze odhadnout.

Starosta města Krásná Lípa Jan Kolář míní, že oheň nemusel České Švýcarsko zasáhnout v takovém rozsahu, kdyby v lesích nebylo ponecháno dřevo napadené kůrovcem. ČTK dnes řekl, že se okolní obce obávaly podobného požáru již mnoho let. Rozšíření původního ohniska požáru by podle něj nenastalo, pokud by podél silnice byly vykácené bezpečnostní pruhy. Mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ale ČTK sdělil, že pruhy byly vykácené po obou stranách silnice ze Hřenska do Mezní Louky a ani toto opatření rozšíření požáru nezabránilo.

Hasiči od pondělí bojují také s dalšímu lesními požáry. Likvidují oheň ve vojenském prostoru Libavá nedaleko Staměřic na Přerovsku, který zasáhl plochu o rozloze zhruba 800 krát 300 metrů. Hasili tam celou noc, ráno pokračovali v dohašování. Podobně pokračovali v likvidaci lesního požáru u Lukovečku na Zlínsku, který se rozšířil na plochu asi devíti hektarů. Požár mají pod kontrolou, nikdo při něm neutrpěl zranění. V Evropě s lesními požáry bojuje několik zemí, například Německo, Řecko, Francie nebo Itálie.