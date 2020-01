Třetí Sparta vyzve vedoucí Liberec

Praha - Hokejisté třetí Sparty, kteří z posledních pěti zápasů vytěžili jen dva body, se postaví ve středeční dohrávce 41. kola extraligy proti vedoucímu Liberci. S Bílými Tygry v této sezoně Pražané získali z dosavadních tří soubojů jen bod. Zápas se hraje od 18:30 a přímým přenosem jej vysílá O2 TV Sport.

Sparta naposledy naplno bodovala 10. ledna, kdy zdolala v O2 areně Vítkovice 5:3 a natáhla vítěznou sérii na pět zápasů. Od té doby dosáhla získala jen dva body za vítězství na posledními Pardubicemi 2:1 v prodloužení. Doma ale prohrála z uplynulých sedmi duelů jen jednou, Kladnu podlehla 4:8.

V případě úspěchu proti Liberci může Sparta ještě oživit naděje na boj o Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Na Bílé Tygry, kteří mají dva zápasy k dobru, ztrácí sedm bodů. "Nepřemýšlíme nad tím, jestli skončíme první. Bylo by samozřejmě hezké vyhrát základní část, ale my se chceme zvednout, hrát dobře a připravit se na play off," řekl klubovému webu kapitán Sparty Michal Řepík.

Sparta naposledy porazila Liberec loni v březnu, kdy doma zvítězila 5:2. V polovině září vedla na severu Čech 7:3, ale nakonec prohrála 7:8 v prodloužení. Na konci října doma podlehla 0:2 a před Vánoci v Liberci prohrála 1:4.

"První zápas na jejich ledě jsme si pokazili sami, tam jsme jasně vedli a nechali jsme je dotáhnout. Odveta pak byla těsná, výborně bránili a my jsme si s tím neporadili. Ve třetím zápase u nás diktovali tempo a byli jednoznačně lepší. To bylo ale jediné utkání, ve kterém měli nějakou větší převahu, jinak byly zápasy vyrovnané a nehráli jsme proti nim špatně," uvedl Řepík.

Liberec v posledních šesti duelech střídá porážky s výhrami a naposledy v neděli doma porazil Hradec Králové 5:1. Bílí Tygři si hodně pomáhají v přesilových hrách - v posledních devíti zápasech jich využili patnáct.

"Přesilovky hrají v dnešním hokeji klíčovou roli prakticky v každém zápase. Kluci to v nich dobře sehráli a přesilovkové góly nás nasměrovaly k vítězství. V posledních zápasech se nám poměrně daří početní výhody proměňovat. Snad nám to vydrží co nejdéle," prohlásil kapitán Liberce Petr Jelínek.

Liberec se může se 139 vstřelenými góly pochlubit nejlepším útokem v extralize. Dal o dvě branky víc než Sparta. "Snažíme se hrát hodně na kotouči, určovat tempo hry a celkově být aktivní a mít dobrý pohyb. Tlačíme se hodně do branky a snažili jsme se i o častější střelbu," řekl Jelínek.

Statistické údaje před středeční dohrávkou 41. kola Tipsport extraligy: HC Sparta Praha (3.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:8 v prodl., 0:2, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 37 zápasů/29 bodů (16 branek + 13 asistencí) - Libor Hudáček 38/44 (22+22). Statistiky brankářů: Matěj Machovský průměr 2,45 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,83 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,74 a 90,30 - Dominik Hrachovina 1,64, 93,85 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta prohrála čtyři z posledních pěti zápasů a získala v nich jen dva body. - Pražané doma vyhráli šest z posledních sedmi utkání. - Liberec vyhrál jedenáct z posledních patnácti duelů. - Venku Bílí Tygři prohráli tři z minulých čtyř zápasů. - Liberec bodoval v deseti z posledních jedenácti vzájemných soubojů a v devíti z nich vyhrál.