Třetí ročník Evropských her hostí blízké Polsko, Česko má rekordní výpravu

Krakov - V Krakově a dalších polských městech ve středu začne třetí ročník Evropských her. Po Baku 2015 a Minsku 2019 se tato multisportovní akce tentokrát uskuteční blízko Česka. I díky tomu na ni pojede rekordní výprava, v nominaci je 248 českých sportovců. O medaile se bude dvanáct dní bojovat v devětadvaceti sportech, české barvy nebudou k vidění jen v plážové házené a breakingu.

Před osmi lety přivezli Češi sedm medailí, před čtyřmi lety jich získali třináct. Před aktuálním ročníkem Evropských her byl šéf výpravy Martin Doktor v odhadech obezřetný. Naděje viděl například v rychlostní kanoistice i vodním slalomu, střelbě, moderním pětiboji nebo horských kolech a freestyle BMX.

Poprvé budou na Evropských hrách elitní atleti. V Chorzówě se uskuteční všechny tři divize mistrovství Evropy družstev. V té nejvyšší bude bojovat o udržení český výběr, schází v něm aktuálně nejlepší český atlet Jakub Vadlejch. Týmová soutěž sice bude hlavní, ale medaile se budou rozdělovat i v jednotlivých disciplínách. Tam se bude hodnotit pořadí napříč divizemi.

Dvanáct sportů bude mít v rámci Evropských her mistrovství Evropy. Zvláštní šampionát má kanoistika, kde se bude závodit jen na 200 a 500 metrů. Kilometrová trať se totiž do zdejšího areálu nevejde.

V deseti sportech jsou Evropské hry součástí kvalifikace na olympijské hry v Paříži. Nejvíce míst je k dispozici v boxu, v němž se rozděluje 22 mužských a stejný počet ženských kvót. Změnila se plánovaná kvalifikace v šermu. Kvůli neúčasti ruských a běloruských sportovců budou o body do olympijského žebříčku bojovat pouze týmy, nikoliv jednotlivci.

Po jednom místě v každé disciplíně budou mít k dispozici střelci. Bojovat o ně budou ve Vratislavi, což je několik hodin vzdálené od centra her. Mohou si tak vyzkoušet situaci, která je bude čekat příští rok na olympiádě v Paříži. Tokijským hrdinům olympijské soutěže v trapu Jiřímu Liptákovi a Davidu Kosteleckému to nevadí.

"Mně je to úplně jedno. Samozřejmě je příjemné, když potkáte lidi z jiných sportů a pobavíte se s nimi. Minule byla na Evropských hrách super atmosféra v týmu, fandili jsme si navzájem. Ale my jsme profíci, jezdíme po těch závodech. Pro mě to bude standardní závod jako Grand Prix nebo Světový pohár. Tam je důležité, abychom něco trefili," řekl při přebírání oblečení Kostelecký, jenž bude na Evropských hrách obhajovat zlato z Minsku.

Vedle olympijských sportů budou na Evropských hrách i méně tradiční odvětví, jako je například plážová házená a fotbal, kickbox, muaythai, padel či teqball. Zajímavostí jsou letní skoky na lyžích, které se odehrají na můstku v Zakopaném. Poláci tak chtějí využít tamní popularity tohoto sportu. Evropské hry skončí 2. července.