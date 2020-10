Třetí povodňový stupeň platí v ČR na čtyřech místech

Praha - Na jižní Moravě platí třetí stupeň povodňové aktivity, jenž značí ohrožení, už jen na řece Moravě ve Strážnici a v Lanžhotě. Hladiny řek tam ale už nestoupají. Toky v Moravskoslezském kraji dál klesají. Některý z povodňových stupňů platí na 12 místech. Stav ohrožení je stále na Opavě v Držkovicích a Děhylově. Ve Zlínském kraji platí druhý stupeň na řece Moravě v Kroměříži, Otrokovicích a Spytihněvi. V Olomouckém kraji je druhý stupeň na Moravě v Olomouci a na Romži v Polkovicích.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji stále platí 3.stupeň povodňové aktivity, jenž značí ohrožení, na dvou profilech na řece Moravě, a to ve Strážnici a v Lanžhotě. Ve Strážnici hladina už od čtvrtka klesá, v Lanžhotě, kam voda dotéká, se hladina už nezvedá.

V kraji v úterý a ve středu vydatně pršelo, nyní místy znovu poprchává. Ve Strážnici se třetí povodňový stupeň vyhlašuje při dosažení 660 centimetrů, v 6:50 byla hladina na 683 centimetrech se sestupnou tendencí. V Lanžhotě se třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašuje při dosažení 530 centimetrů, dosud nejvýše byla hladina ve čtvrtek kolem 19:00, kdy dosahovala 553 centimetrů. Od té doby kolísavě klesá, v 6:10 byla na 545 centimetrech.

Platí také tři druhé povodňové stupně, tedy pohotovost, a to na Svratce v Brně - Poříčí a v Židlochovicích na Brněnsku, také na Dyji v Ladné. Svratka ale už klesá, Dyje je ovlivněna odtoky z novomlýnských nádrží a udržuje si setrvalý stav.

Na první povodňovém stupni, který značí pohotovost, je aktuálně Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, Svitava v Bílovicích nad Svitavou, Svratka ve Veverské Bítýšce a Bělá v Boskovicích. Hladiny všech postupně klesají.

Pro okolí Břeclavi, Hodonína, Veselí nad Moravou a v oblasti Židlochovic platí až do odvolání povodňové ohrožení, voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Stejná výstraha s nižší mírou ohrožení platí i v okolí Brna a na jih od Brna.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji dnes ráno platí už pouze dva druhé povodňové stupně. Pohotovost je stále na řece Moravě v Olomouci, kde se hladina zatím zvedá jen pozvolna a na Romži v Polkovicích na Přerovsku. Tam voda již od časných ranních hodin pomalu klesá, třetí stupeň byl odvolán před 03:00, vyplývá to údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Hladiny řek po středečním vydatném dešti a výrazném vzestupu postupně klesají již i na ostatních místech. Voda však stále v regionu způsobuje komplikace na několika silnicích.

Na Moravě v Olomouci-Nových Sadech platí druhý povodňový stupeň, který je vyhlašován od úrovně hladiny 390 centimetrů, od čtvrtka. Hladina nyní ve městě dosahuje 416 centimetrů, stoupá zhruba centimetr za hodinu. Třetí stupeň, tedy stav ohrožení, je vyhlašován od 430 centimetrů. Na Romži dosahovala hladina ve čtvrtek ráno výšky tří metrů, pod hranici 260 centimetrů, při které se vyhlašuje třetí povodňový stav, klesla dnes před 03:00. O pět hodin později dosahovala 247 centimetrů.

Na dalších třech místech v kraji stále platí první povodňový stupeň. Jde o Třebůvku v Lošticích na Šumpersku, kde byl druhý povodňový stupeň odvolán dnes ráno před 04:00. Hladina tam nyní dosahuje 170 centimetrů, ve středu večer to bylo o metr víc. První povodňový stupeň stále platí také na Olešnici v Kokorách na Přerovsku, kde byl stav pohotovosti odvolán dnes před 03:00. Jindy nenápadný tok potrápil několik obcí, nejvíce to odnesli obyvatelé Brodku u Přerova, kde se voda dostala i do desítek domů. První stupeň platí také stále na Blatě v Klopotovicích.

Podle dopravních informací policie je i nadále neprůjezdná silnice mezi od Svojanova po Mírov na Šumpersku, je zaplavená. Ze stejných důvodů je neprůjezdná také silnice mezi Lukavicemi a Bohuslavicemi na Šumpersku. Zavřená je kvůli záplavám také cesta mezi Kojetínem na Přerovsku a Chropyní na Kroměřížsku.

Moravskoslezský kraj

Hladiny vodních toků zvednuté po deštích v Moravskoslezském kraji stále klesají. Některý z povodňových stupňů dnes ráno platil na 12 místech. Na Opavě v Držkovicích a Děhylově je nadále třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení. Hladina ale postupně klesá, řekla dnes ČTK mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Situaci v kraji podle ní nezhoršil ani ranní déšť, protože pršelo spíše v beskydské části. Během dne by srážky mohly mít různou intenzitu, ale vodohospodáři nepředpokládají, že by významně zhoršily situaci. Spíše mohou přispět ke zpomalení či zastavení poklesu hladin.

Druhý stupeň povodňové aktivity ráno platil už jen na řece Odře v Bohumíně na Karvinsku, ještě večer to bylo na čtyřech místech. První stupeň povodňové aktivity pak byl na devíti místech v regionu, večer jich bylo 12. Některý z povodňových stupňů přitom ve čtvrtek ráno platil v kraji na 24 místech. Ve středu v téže době to bylo na 50 místech.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji nadále platí druhý stupeň povodňové aktivity značící pohotovost na řece Moravě v Kroměříži a také v Otrokovicích a Spytihněvi na Zlínsku. Výška její hladiny v posledních hodinách kolísá, výrazněji ale nestoupá. V regionu je však dnes znovu deštivo. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Moravy (PMO).

Hladiny řek a potoků v regionu začaly stoupat vinou vytrvalých dešťů od úterý. Na několika tocích v regionu později platil i třetí stupeň povodňové aktivity znamenající ohrožení. Poté, co srážky v noci ze středy na čtvrtek ustaly, začaly klesat i průtoky v jednotlivých řekách a potocích. Ještě ve čtvrtek odpoledne však byl vyhlášený třetí stupeň povodňové aktivity na Moravě ve Spytihněvi, večer její hladina klesla na druhý stupeň.

První stupeň povodňové aktivity znamenající bdělost platil dnes ráno ve Zlínském kraji na Bystřičce nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku a také na Velké Stanovnici pod přehradou v Karolince na Vsetínsku.

Podle předpovědi ČHMÚ bude dnes v regionu zataženo s občasným deštěm, místy i trvalejším. Vodohospodáři v zasažených oblastech předpokládají opětovné vzestupy hladin. V části Moravy a Slezska a na severovýchodě Čech podle meteorologů nadále hrozí povodně.