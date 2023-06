Třetí letní posilou fotbalistů Sparty se stal brankář Surovčík

Praha - Třetí letní posilou fotbalistů pražské Sparty se stal brankář Jakub Surovčík. Obhájce titulu přivedl slovenského reprezentanta do 21 let z Jablonce. Letenští o tom informovali na svém webu, délku smlouvy neuvedli.

Bratislavský rodák, který ve středu oslaví jednadvacáté narozeniny, působil dříve ve Slavii, za niž hrál v mládežnických výběrech a B-týmu. Hostoval také v druholigové Vlašimi. Loni v lednu odešel do Jablonce a v uplynulé sezoně si připsal tři ligové starty.

"Jsem z toho nadšený, protože Sparta je obrovský klub, historicky nejúspěšnější v Česku a je to pro mě velká čest, že můžu nosit její dres. Samozřejmě se budu snažit, abych se dostal do brány, i když vím, že to bude náročný a těžký úkol, ale se vší pokorou se o to budu snažit," řekl Surovčík.

Vedení Sparty před ním během letní přestávky přivedlo záložníky Michala Ševčíka z Brna a Srba Veljka Birmančeviče z Toulouse. V minulém ročníku Pražané vybojovali první titul po devíti letech.