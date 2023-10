Třetí kotel v brněnské spalovně zatím nevznikne, projekt se znovu prověří

Brno - Třetí kotel v brněnské spalovně zatím nevznikne. Brněnští zastupitelé dnes v tajném hlasování rozhodli o zastavení projektu. Projekt na stavbu ve spalovně městské firmy SAKO je třeba znovu přepracovat, schválilo 32 z 38 zastupitelů. Hlasování se nezúčastnila opozice Pirátů a Zelených s hnutím Žít Brno, kteří vybudování kotle podporovali a byli proti tajnému hlasování. Sál opustili také zástupci koaliční KDU-ČSL.

Zastánci stavby uvádějí, že od roku 2030 má platit zákaz skládkování a pokud v brněnské spalovně městské firmy SAKO nevznikne plánovaný třetí kotel, není jasné, jak se s částí odpadu naloží. Například podle náměstka primátorky Roberta Kerndla z ODS, který je proti stavbě, je ale potřeba změnit pohled na nakládání s odpady a místo pálení je raději recyklovat. Stavba měla stát 4,6 miliardy korun.

Zastupitelé se dnes rozhodovali mezi třemi variantami - zda projekt uskutečnit, zastavit, nebo jej zastavit s tím, že se znovu prověří, jak s odpadem nakládat. Pro tuto variantu hlasoval třeba náměstek primátorky René Černý z ANO. "Domnívám se, že kotel, který bychom měli mít pro SAKO Brno, by měl splňovat jiné parametry než ten, který je nyní naprojektovaný. Měli bychom mít kotel, který spaluje odpad Brňanů a zároveň umí spalovat sušené kaly z čistírny odpadních vod. Jeho využití by bylo lepší než toho dosud navrženého," řekl Černý.

Projekt nového kotle brněnské zastupitele názorově rozdělil. Záměrem se zabývali již minulý týden. Po několika hodinách debaty ale tehdy nerozhodli a vyžádali si více podkladů.

Tajné hlasování navrhl René Novotný (ANO). Pro tajné hlasování byly až na výjimky kromě ANO rovněž ODS, TOP 09 a SOCDEM. Proti byla opozice Pirátů a Zelených s hnutím Žít Brno i koaliční KDU-ČSL a STAN. Zástupci SPD se hlasování o způsobu rozhodování zdrželi. Novotný návrh odůvodnil tím, že se všichni mohou rozhodnout svobodně. Opoziční Zelení uvedli, že tajné hlasování je mimořádný instrument a vyzvali zastupitele, aby s tím nesouhlasili. Marek Lahoda (Piráti) připomněl, že se v Brně tajně hlasovalo naposledy o prodeji pasáži Jalta v roce 2005, kterou následně provázely kontroverze a kvůli tajnému hlasování nebylo možné dohledat viníka.

Brněnská spalovna nyní provozuje dvě linky K2 a K3, které spalují odpad a vyrábí z něj teplo a elektřinu. Roční kapacita kotlů je 240.000 tun, třetí kotel by ji zvýšil na 352.000 tun. Projekt absolvoval hodnocení vlivu na životní prostředí EIA, získal stavební povolení, dotaci 2,8 miliardy korun a úvěr od Evropské investiční banky. Nyní je ve fázi před podepsáním smlouvy se zhotovitelem. To by se muselo stát do konce roku, dokdy platí cenová nabídka firmy Metrostav.