Třetí kolo fotbalové ligy uzavře dohrávka Budějovic se Spartou

České Budějovice - Dohrávka mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou uzavře v pondělí třetí kolo fotbalové ligy. Oba týmy v předchozím zápase poprvé v sezoně bodovaly a na minulou výhru chtějí navázat. Letenští, kteří se poprvé v ročníku představí venku, touží potvrdit zlepšení a vítězství 2:0 nad Jabloncem. Jediný nováček nejvyšší soutěže Dynamo by zase rádo navázalo na výhru 2:0 na Slovácku.

Sparta po úvodní nečekané porážce 0:2 se Slováckem v dalším domácím utkání zabrala a po několika změnách v základní sestavě proti Jablonci předvedla mnohem lepší výkon. "Dostali jsme doping v podobě vítězství nad Jabloncem, je cítit řekněme lepší energie. Naším úkolem, i z historického hlediska, je držet podobné výkony jako proti Jablonci trvale," uvedl asistent sparťanského trenéra Jiří Saňák.

Letenští se s Budějovicemi utkají v lize po více než čtyřech letech a posledních sedm vzájemných duelů v nejvyšší soutěži vyhráli. "Budějovice hrají ligu po čtyřech letech, myslím, že jejich síla bude v nováčkovském nadšení, bude plný stadion. Určitě budou bojovní a budou mít dobrou organizaci hry. V těchto atributech musíme předčít soupeře a vložit do toho naše přednosti," dodal asistent sparťanského kouče Václava Jílka.

Jihočeši berou zápas se Spartou jako svátek. V úvodním domácím duelu po návratu do ligy podlehli Opavě 0:1, ale poté překvapili na Slovácku. "Víme, že nás čeká jedno z nejlepších mužstev ligy. I když přijede soupeř, který je enormně těžký, nechceme měnit náš způsob hry. Chceme hrát aktivně, se Spartou si to rozdat a já věřím tomu, že mužstvo má na to, abychom byli vyrovnaným soupeřem," řekl trenér Dynama David Horejš.

"Po dlouhé době bude vyprodaný stadion. I jako hráč jsem proti Spartě rád nastupoval, vždy byl takový zápas něco navíc. Věřím, že lidi, co přijdou a dali peníze za lístek, budou ze stadionu odcházet spokojení, i s nějakým bodovým ziskem pro nás," dodal Horejš.

Postrádat bude trojici Filip Havelka, Jiří Kulhánek a Zinedin Mustedanagič, která v Dynamu hostuje ze Sparty. "Je to pro nás ztráta, jsou to všechno kluci, kteří patří do základní sestavy. Ale na druhou stranu se na to nechceme vymlouvat, protože jsme s tím počítali. Než abychom si dělali alibi a říkali, že bez nich to nepůjde, hledáme spíš řešení, jak ty kluky nahradit. Věřím, že ti kluci, kteří dostanou příležitost, prokážou, že jsou tu oprávněně a dokážou ty chybějící nahradit," dodal Horejš.

Zápas na vyprodaném českobudějovickém stadionu začne v pondělí v 18:00.

Hlasy před pondělní dohrávkou:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Sparta je historicky nejlepší tým u nás s obrovskou kvalitou a výbornými fanoušky. Víme, že nás čeká jedno z nejlepších mužstev naší ligy. Moc se na zápas všichni těšíme a věřím tomu, že i my dobrým výkonem přispějeme k tomu, abychom tady pobavili lidi. I když víme, že přijede soupeř, který je enormně těžký, nechceme měnit náš způsob hry. Chceme hrát aktivně, se Spartou si to rozdat a já věřím tomu, že mužstvo má na to, abychom byli vyrovnaným soupeřem. Po dlouhé době bude vyprodaný stadion. I jako hráč jsem proti Spartě rád nastupoval, vždy byl takový zápas něco navíc. Věřím, že lidi, co přijdou a dali peníze za lístek, budou ze stadionu odcházet spokojení, i s nějakým bodovým ziskem pro nás."

Jiří Saňák (asistent trenéra Sparty): "Dostali jsme doping v podobě vítězství nad Jabloncem, je cítit řekněme lepší energie. Naším úkolem, i z historického hlediska, je držet podobné výkony jako proti Jablonci trvale. Budějovice hrají ligu po čtyřech letech, myslím, že jejich síla bude v nováčkovském nadšení, bude plný stadion. Je to mužstvo, které je dlouho pohromadě, má zažitý určitý způsob hry. Moc se to neměnilo, že by jim odešlo třeba pět šest hráčů. Určitě budou bojovní a budou mít dobrou organizaci hry. V těchto atributech musíme předčít soupeře a vložit do toho naše přednosti."