Třetí kolo fotbalové ligy rozehrají Olomouc a Bohemians 1905

Olomouc - První fotbalová liga se po reprezentační pauze rozběhne dnešní předehrávkou 3. kola mezi Olomoucí a Bohemians 1905. Pražané budou na Andrově stadionu hájit neporazitelnost v ligové sezoně a zároveň i úspěšnou vzájemnou bilanci z předchozích zápasů. Utkání má výkop v 18:00.

Díky zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření nového koronaviru půjde o první ligový zápas, na němž může být zaplněna více než polovina hlediště. Oficiálně se na utkání dostanou i hostující fanoušci, kteří dosud mohli na zápasy jen v případě dohody mezi kluby.

Hned pět hráčů Sigmy bylo nominováno na pondělní zápas české reprezentace v Lize národů v Olomouci proti Skotsku, jelikož původní výběr musel kvůli výskytu koronaviru u dvou členů realizačního týmu po páteční výhře 3:1 na Slovensku do izolace. "Na jedné straně bylo pro Sigmu velmi dobrou vizitkou, že naši hráči byli zařazeni do provizorního národního týmu, ale na druhé straně nám to narušilo přípravu. Snad jsme se s tím vypořádali dobře," řekl olomoucký trenér Radoslav Látal.

V ligové sezoně odkoučuje první zápas. Zřejmě kvůli nákaze koronavirem nahradil Látala a jeho asistenta Jiřího Nečka v úvodních dvou zápasech sportovní manažer Ladislav Minář. Pod jeho dočasným vedením Hanáci odstartovali ligový ročník domácí výhrou 1:0 nad Libercem, ale poté podlehli Spartě 0:3.

Sigmě se proti "Klokanům" nedaří. Z posledních osmi vzájemných zápasů v lize vyhrála jediný a doma neporazila Pražany čtyřikrát po sobě. "S Bohemians jsme v minulé sezoně uhráli jen bod, máme jim co oplácet. Bude to velmi těžký protivník, hraje velmi agresivně, živelně, nebezpečně napadá, má dobré hráčské typy na brejkové situace. To si musíme pohlídat. Naším cílem je výhra," prohlásil Látal.

Bohemians v úvodu ligy rozstříleli Mladou Boleslav 4:0 a poté remizovali na hřišti nováčka z Brna bez branek. "Klokani" spolu se Slavií jako jediní v prvních dvou kolech neinkasovali. "Olomouc bude hodně těžkým soupeřem. V prvním ligovém utkání doma porazila Liberec, což nebyla náhoda. V prvním poločase předvedli výborný agresivní výkon a hráčům Severočechů nedali na hřišti ani centimetr prostoru," konstatoval asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

"To samé budou chtít praktikovat i na nás. My se s tím musíme vyrovnat a jejich zbraním odolat. Na Spartě neodehrála Olomouc špatné utkání, ale Sparta byla efektivní," uvedl Brabec, jehož tým během reprezentační pauzy zvítězil v přípravném zápase na Spartě 2:1.

Statistické údaje před dnešní předehrávkou: -------- Sigma Olomouc (v tabulce 12.) - Bohemians Praha 1905 (3.) Výkop: pátek 11. září, 18:00. Rozhodčí: Cihlář - Nádvorník, Dobrovolný - Ginzel (video). Bilance: 32 12-14-6 48:31. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Greššák - Zahradníček, Breite, Houska, Falta - Nešpor. Bohemians: Le Giang - Dostál, Köstl, Bederka, Jindřišek - Ljovin, Vacek - Vaníček, Hronek, Bartek - Puškáč. Absence: Kerbr, Reichl (oba zranění), Beneš, Štěrba, Chytil (všichni nejistý start) - Valeš, Vodháněl (oba zranění). Nejlepší střelci: González - Bartek, Dostál, Jindřišek, Puškáč (všichni 1). Zajímavosti: - Bohemians prohráli jediný z posledních 8 vzájemných zápasů v lize (z toho 5 remíz) - Bohemians neprohráli od dubna 2014 v Olomouci v lize 4x za sebou (z toho 3 remízy) - Olomouc minule podlehla na Spartě a v lize prohrála po 3 zápasech - Olomouc doma v lize 3x za sebou neprohrála - Bohemians v ligové sezoně neprohráli (získali 4 body) a spolu se Slavií jako jediní ještě neinkasovali - Bohemians prohráli jediný z posledních 8 ligových zápasů (z toho 6 výher) - Bohemians venku v lize prohráli jediné z předchozích 6 utkání (z toho 4 výhry), poslední 2 ale nevyhráli a neskórovali - na lavičku Olomouce se vrátí hlavní trenér Radoslav Látal a asistent Jiří Neček, kteří chyběli v prvních 2 kolech podle všeho kvůli koronaviru - Kerbr (Olomouc) dnes slaví 31. narozeniny