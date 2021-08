Třetí etapu Vuelty vyhrál v náročném stoupání Taaramäe a je novým lídrem

Burgos (Španělsko) - Třetí etapu cyklistické Vuelty s náročným závěrečným stoupáním na Picón Blanco vyhrál Estonec Rein Taaramäe. Díky vítězství se také oblékl do červeného trikotu vedoucího jezdce průběžného pořadí.

Taaramäe byl od začátku členem osmičlenného úniku, který si vypracoval až devítiminutový náskok. V 7,6 kilometru dlouhém stoupání soupeřům odskočil a před druhým Joem Dombrowskim z USA vyhrál o 21 sekund. Třetí dojel Kenny Elissonde z Francie.

Čtyřiatřicetiletý jezdec stáje Intermarché-Wanty-Gobert si připsal třetí etapové vítězství na Grand Tour v kariéře. První zaznamenal na Vueltě před deseti lety. Naposledy zvítězil v roce 2016 na Giru d'Italia.

Týmový kolega Jana Hirta, který dnes dojel se ztrátou tři a půl minuty na 53. místě a celkově je 57., se ujal vedení v průběžném pořadí s náskokem 25 sekund před Elissondem. Do trikotu lídra závodu se na akcích Grand Tour oblékl jako druhý Estonec v historii. Prvním byl Jaan Kirsipuu na Tour de France v roce 1999.

"Včera jsme si řekli, že dneska zkusíme vyhrát a získat červený dres. Věřil jsem si, protože jsem na tom dobře. Šlo jen o to, jestli nás peloton dojede," uvedl Taaramäe. "Když jsem viděl, že to dotáhneme, říkal jsem si, jak jsou na tom Joe Dombrowski a Kenny Elissonde. Oba jsou výborní, ale už jsem je mockrát porazil, takže jsem si na ně věřil. Mít červený dres je paráda. Je mi 34 a nevím, jak dlouho ještě budu schopen takhle závodit. Hodně jsem snil o tom, že někdy pojedu na Grand Tour v trikotu lídra a teď se mi to povedlo," radoval se estonský cyklista.

Třetí je v celkové klasifikaci se ztrátou 30 sekund dosavadní lídr a vítěz předchozích dvou ročníků Primož Roglič. Slovinec dnes dojel s většinou dalších favoritů minutu a 48 sekund za vítězem.

Zdeněk Štybar etapu dokončil na 107. příčce s mankem třinácti minut na Taaramäeho a celkově je na 114. pozici. Pátý jezdec úvodní časovky Josef Černý byl 181. a ze čtvrtého místa průběžného pořadí propadl na 160. příčku.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 3. etapa (Santo Domingo de Silos - Espinosa de los Monteros, 202,8 km):

1. Taaramäe (Est./Intermarché-Wanty-Gobert) 5:16:57, 2. Dombrowski (USA/SAE Team Emirates) -21, 3. Elissonde (Fr./Trek-Segafredo) -36, 4. Calmejane (Fr./AG2R- Citroën) -1:16, 5. Mas (Šp./Movistar) -1:45, 6. López (Kol./Movistar), 7. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 8. Yates (Brit./Ineos Grenadiers), 9. Landa (Šp./Bahrajn Victorious), 10. Ciccone (It./Trek-Segafredo) všichni -1:48, ...53. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -3:35, 107. Štybar -13:11, 181. Černý (oba ČR/Deceuninck-Quick Step) -21:53.

Průběžné pořadí: 1. Taaramäe 9:25:44, 2. Elissonde -25, 3. Roglič -30, 4. Calmejane -35, 5. Mas -45, 6. López -51, 7. Valverde (Šp./Movistar), 8. Ciccone, 9. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) všichni -57, 10. Landa -1:09, ...57. Hirt -4:03, 114. Štybar -13:29, 160. Černý -20:45.