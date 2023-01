Třetí etapu Rallye Dakar předčasně ukončilo zhoršující se počasí

Úla/Háil (Saúdská Arábie) - Zhoršující se povětrnostní podmínky přinutily pořadatele Rallye Dakar předčasně ukončit dnešní 3. etapu. Nebyli totiž schopni zaručit bezpečnost závodníkům na trati. U každé z kategorií by se v případě výsledků mělo postupovat jinak. Část motorkářů dojela do cíle, automobily a kamiony by měly být zastaveny na 377. kilometru a kategorie Klasik nebude závodit vůbec.

Účastníci 45. ročníku rallye se dnes přesouvali z Úly do Háilu a měla je čekat 447 km dlouhá rychlostní zkouška. Například Martin Prokop nebo Martin Macík již před startem avizovali, že ve druhé části etapy má pršet. Tým Buggyra ZM Racing na sociálních sítích sdílel video, na kterém bylo vidět, jak při bouřce padají i kroupy.

"Fouká strašný vítr a erzeta je o 70 km zkrácená kvůli počasí. Směrem do cíle jsou strašné mraky, prší a helikoptéry sedí tady a nemůžou letět. Kvůli bezpečnosti my i motorky stojíme tady a nejedeme dál," uvedl Prokop na sociálních sítích.

Podle plánů do cíle dojela část motocyklistů. Etapu ovládl Australan Daniel Sanders a dostal se do čela kategorie. Doposud nejlepší Čech Martin Michek ve výsledcích dlouho chyběl, nakonec zajel osmnáctý čas a v průběžném pořadí se posunul na 17. místo.

Sanders dnes porazil druhého Kevina Benavidese z Argentiny o více než pět minut, dosavadní lídr Američan Mason Klein ztratil téměř sedm minut a klesl na druhé místo za Sanderse. Michek dnes zaostal za vítězem o 21:15 minuty a celkově si polepšil o jednu pozici.

V závodě již nepokračuje jeden z favoritů a vítěz z roku 2020 Ricky Brabec z USA. Tovární jezdec Hondy na 275. kilometru havaroval a záchranáři ho letecky přepravili do nemocnice. Po druhé etapě šestý muž průběžného pořadí si stěžoval na bolest v oblasti krčních obratlů.

Mezi automobily byl na posledním mezičase nejrychlejší Francouz Guerlain Chicherit, který porazil druhého Jihoafričana Henka Lategana o téměř tři a půl minuty. Výrazně ztratil dosavadní lídr Carlos Sainz ze Španělska. Musel na půl hodiny zastavit a celkově byl o více než hodinu pomalejší než Chicherit. Téměř dvacet minut ztratil i obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru.

Prokop byl na posledním mezičase sedmnáctý. "Byla to hodně rychlá erzeta. Drželi jsme rytmus, ale bohužel se ukázalo, co jsme čekali, že máme málo výkonu. Když se sejde středně rychlá až rychlá trať, měkký písek po dešti a nadmořská výška, tak náš atmosférický motor netáhne," přiznal Prokop. V podobných podmínkách by se navíc nyní mělo závodit několik dní.

Automobilový jezdec Zapletal končí po havárii na Rallye Dakar

Automobilový jezdec Miroslav Zapletal předčasně končí na Rallye Dakar. Zkušený pilot, který startoval na slavné soutěži již podeváté v kariéře, havaroval v pondělní druhé etapě a poničil svůj vůz Ford F150.

"Po výjezdu na dunu, která ale dunou nebyla, pro nás závod skončil. Písečný kopec pokračoval na druhé straně příkrou skálou a my jsme z ní spadli. Auto má rozbitý rám a my nemáme šanci ho v servisu opravit," uvedli zástupci týmu Offroadsport na facebooku.

Šestapadesátiletý Zapletal si při nehodě pochroumal ruku, vyšetření v bivaku v Úle ale vyloučilo zlomeninu. "Posádka je v pořádku, Mirek dostal ránu od volantu a má pochroumanou ruku. Doktoři ji zrentgenovali a vyfasoval ortézu, naštěstí zlomená není," dodal tým.

Zapletal se slovenským spolujezdcem Markem Sýkorou se po první etapě drželi na 44. místě. Dosavadním maximem Zapletala bylo 7. místo z roku 2009, kdy se Dakar konal v Jižní Americe. Loni skončil čtyřiadvacátý.