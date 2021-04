Třetí den v řadě silniční dopravu v zemi komplikuje sněžení

Praha - Třetí den po sobě silniční dopravu v zemi komplikuje sněžení. Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin připadlo dokonce asi 20 centimetrů sněhu. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupání, některé silnice jsou pro ně uzavřené. Husté sněžení komplikuje i provoz na silnicích v Olomouckém kraji, kde provoz na D35 ráno krátce zastavila hromadná nehoda. Havárie ráno omezily provoz na vícero silnicích v Česku.

V Libereckém kraji je sníh i na hlavních silničních tazích. Nákladní auta ráno stála na kopci Šébr na silnici 9 mezi Svorem na Českolipsku a Jiřetínem pod Jedlovou na Děčínsku, další uvízla na silnici II. třídy u Brádlecké Lhoty na Semilsku. Od středy je pro auta nad šest tun zavřená cesta přes Oldřichovské sedlo na silnici III. třídy mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Náročné stoupání je pro kamiony při sněžení nesjízdné, objížďka vede po silnici přes Frýdlant.

Hustě sněžilo v Olomouckém kraji. Některé silnice ve vyšších polohách kraje jsou kvůli několikacentimetrové vrstvě čerstvého sněhu nesjízdné pro nákladní auta. Policie nabádá řidiče k opatrnosti. "Problémy jsou aktuálně na silnici I/35 ve směru z Mohelnice na Studenou Loučku na Šumpersku. Úsek je zcela nesjízdný pro nákladní dopravu, pro osobní s maximální opatrností. Nákladní doprava stojí také na silnici I/46 v kopci mezi Šternberkem a Moravským Berounem," uvedla ráno policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. Dopravní nehoda čtyř vozidel komplikovala ráno provoz na 236. kilometru dálnice D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici, nyní už se jezdí jedním pruhem a dvoukilometrová kolona se začala rozjíždět.

Se zvýšenou opatrností jsou kvůli sněhovým přeháňkám sjízdné také některé silnice v Moravskoslezském kraji. Na silnici I/56 mezi obcemi Bílá a Ostravice na Frýdecko-Místecku je i pro těžká vozidla nad 12 tun uzavřen zhruba dvacetikilometrový úsek silnice. Úsek mezi Ostravicí a Bílou policie uzavírá v zimním období často. Na této beskydské komunikaci silničáři nesmějí s ohledem na ochranu vody v přehradě Šance používat k údržbě silnic sůl. Vozovku sypou jen drtí. Ráno museli záchranáři vyjíždět k šesti haváriím vozidel na Karvinsku, Frýdecko-Místecku a Opavsku. Při nehodách bylo zraněno osm lidí, vesměs lehce nebo středně těžce.

V Ústeckém kraji se na Děčínsku tvořily ráno v obcích Kytlice, Huntířov a Ludvíkovice sněhové jazyky. Ty se mohou tvořit i v Královéhradeckém kraji, zejména v horách. Na silnicích v hradeckém kraji ráno zůstávala vrstva rozbředlého sněhu. Opatrní by měli být řidiči hlavně na Jičínsku, Královéhradecku a Trutnovsku.

V Pardubickém kraji nový sníh leží na silnicích hlavně ve výše položených oblastech. Většinou je rozbředlý, někde se také tvoří ledovka, uvádějí silničáři. Kluzké vozovky už zapříčinily několik dopravních nehod.

Silnice na Vysočině jsou kvůli sněžení sjízdné s opatrností. V noci na dnešek připadlo i několik centimetrů sněhu, někde chumelilo i ráno. Sypače jezdily v celém kraji. Policie zaznamenala od 05:00 šest dopravních nehod, byly bez zranění. Řidiči musí jezdit opatrně, sdělila ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková v 06:30.

Také na silnicích ve Zlínském kraji dnes ráno místy ležel sníh. Na silnici I/50 poblíž motorestu Rasová v katastru obce Komňa na Uherskohradišťsku podle hasičů ráno bouraly osobní auto a dodávka, v místě se tvoří kolony.

Sněžit podle meteorologů může místy i během dne. Odpoledne vystoupí teploty nejvýše k šesti stupňům. Vát bude čerstvý vítr, který může mít někde v nárazech rychlost i kolem 55 kilometrů v hodině, k večeru bude slábnout. Koncem týdne by se už mělo oteplit.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo asi 20 centimetrů sněhu. Na silnicích dnes ráno zůstávala vrstva rozbředlého sněhu. Opatrní by měli být řidiči hlavně na Jičínsku, Královéhradecku a Trutnovsku. Na horách by vítr mohl tvořit sněhové jazyky, uvedli silničáři, meteorologové a horská služba.

Celková sněhová pokrývka se na hřebenech Krkonoš pohybuje od 80 do 130 centimetrů. V Krkonoších stále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Při druhém lavinovém stupni jsou podmínky pro túry převážně bezpečné, uvedla horská služba. Teploty se ráno v kraji pohybovaly kolem nuly, na horách klesly k minus třem stupňům. Na Sněžce bylo minus deset stupňů.

Přes den by měla být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, místy s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. V nižších polohách se čeká déšť se sněhem. Teploty by se měly pohybovat od čtyř do sedmi stupňů, na horách od minus tří stupňů do nuly.

V Moravskoslezském kraji mohou sjízdnost komplikovat přeháňky

Některé silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Sjízdnost mohou řidičům místy komplikovat sněhové přeháňky, kvůli nimž může být snížená dohlednost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnici I/56 mezi obcemi Bílá a Ostravice na Frýdecko-Místecku je i nadále pro těžká vozidla nad 12 tun uzavřen zhruba dvacetikilometrový úsek silnice. Úsek mezi Ostravicí a Bílou policie uzavírá v zimním období často. Na této beskydské komunikaci silničáři nesmějí s ohledem na ochranu vody v přehradě Šance používat k údržbě silnic sůl. Vozovku sypou jen drtí. Hlavně po vydatném sněžení je pak cesta hůře průjezdná. Problémy v úseku mívaly v minulosti kamiony, které silnici často zcela ucpaly. Proto tam policie z preventivních důvodů začala vjezd kamionů v zimním období regulovat.

V regionu dnes podle meteorologů bude většinou oblačno, místy sněhové přeháňky, během dne v polohách pod 300 metrů i srážky smíšené. Večer by srážky měly ustávat. Nejvyšší teploty budou dosahovat šesti stupňů Celsia, na horách může teplota klesnout k minus čtyřem stupňům Celsia.

Olomoucký kraj

Provoz na silnicích v Olomouckém kraji dnes ráno komplikuje husté sněžení. Některé silnice ve vyšších polohách kraje jsou kvůli několikacentimetrové vrstvě čerstvého sněhu nesjízdné pro nákladní auta. Policie nabádá řidiče k opatrnosti. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

"Problémy jsou aktuálně na silnici I/35 ve směru z Mohelnice na Studenou Loučku na Šumpersku. Úsek je zcela nesjízdný pro nákladní dopravu, pro osobní s maximální opatrností. Nákladní doprava stojí také na silnici I/46 v kopci mezi Šternberkem a Moravským Berounem," uvedla Vybíhalová.

Sněžení v noci a ráno zasáhlo většinu Olomouckého kraje. Například u Moravského Berouna na Olomoucku napadlo až pět centimetrů sněhu. Rozbředlý sníh je ráno také na dalších silnicích ve vyšších polohách Jesenicka, Šumperska, Olomoucka a Prostějovska.

"Kraj je zasypáván sněhem. Ve vyšších polohách se sníh může držet na silnicích, v nižších taje. Dálnice i silnice I. třídy jsou křižovány chemickým posypem, přesto prosíme o opatrnost," oznámilo olomoucké pracoviště Ředitelství silnic a dálnic. Upozornilo, že sněhové přeháňky mají být i přes den.

Pardubický kraj

Hlavně ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na silnicích nový sníh. Většinou je rozbředlý, někde se také tvoří ledovka, uvádějí silničáři. Kluzké vozovky už zapříčinily několik dopravních nehod.

Řidiči by měli být opatrní v okolí Žamberka, Vysokého Mýta , Lanškrouna, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí nebo Svitav. Zbytky sněhu jsou ale i u Pardubic a Holic. Kvůli sněhu či ledovce havarovalo několik aut, například u Damníkova, v Lanškrouně nebo Ostrově na Orlickoústecku. U Lanškrouna na státní silnici I/43 na ledovce uvízl kamion.

V Pardubickém kraji bylo dnes ráno většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus dvěma stupni.

Ústecký kraj

Třetí den v řadě silniční dopravu v Ústeckém kraji komplikuje sníh. Na Děčínsku se tvoří v obcích Kytlice, Huntířov a Ludvíkovice sněhové jazyky, sypače míří na podle webu policie na místo. Řidiči by měli na těchto místech dbát zvýšené opatrnosti.

Dálnice D8 je podle dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic sjízdná se zvýšenou opatrností, komunikace je po chemickém ošetření. Se sněhovými srážkami se mohou řidiči setkat také na Chomutovsku a Teplicku.

Sněhové přeháňky budou podle meteorologů postupně během dnes přecházet ve smíšené. K večeru srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od čtyř do sedmi stupňů, na horách od minus jednoho do dvou stupňů.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou kvůli sněžení sjízdné jen s opatrností. V noci na dnešek napadlo i několik centimetrů sněhu, někde chumelí také ráno. Některé úseky silnic blokovaly nehody nebo uvízlé kamiony. Problémy jsou rovněž na hlavních tazích, i na I/38 na Třebíčsku a na I/23. Sypače jezdí v celém kraji.Policie zaznamenala od 05:00 přes 20 dopravních nehod, podle prvních informací při nich byli dva lidé lehce zranění. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Dana Čírtková před 09:00.

"Některé silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, jsou pokryté vrstvou sněhu a mohou být také zledovatělé," uvedla Čírtková.

Na tahu 23 u obce Dyjice na Jihlavsku se kolem 07:30 převrátil kamion s nákladem vážícím 30 tun, je v příkopu. V Jakubově u Moravských Budějovic narazil autobus do plynové přípojky. Byli v něm tři lidé, podle policie vyvázli bez zranění.

U Bohuslavic na Jihlavsku podle informací hasičů havarovala tři osobní auta, v péči zdravotníků skončil jeden z řidičů. Silnici mezi Novým Městem na Moravě a Petrovicemi blokoval asi hodinu vzpříčený kamion, hasičům se ho podařilo pomocí jeřábu vyprostit před 09:00.

Silničáři mají pořád venku 47 sypačů. "Teplota je kolem nuly, sníh se snadno mění v led," řekl ČTK dispečer Dalibor Tomšů. Před 09:00 měl hlášené potíže na hlavním tahu 38 na Třebíčsku, kde po husté sněhové přeháňce stály kamiony. Mezi Novým Městem na Moravě a obcí Křídla ztěžoval provoz sfoukaný sníh.

Sněžit na Vysočině podle meteorologů může místy i během dne. Ráno se teploty pohybovaly od nuly do minus dvou stupňů Celsia, odpoledne vystoupí nejvýše k pěti stupňům. Vát bude čerstvý vítr, který může mít někde v nárazech rychlost i kolem 50 kilometrů v hodině, k večeru bude slábnout. Koncem týdne by se už mělo oteplit.

Zlínský kraj

Na silnicích ve Zlínském kraji dnes ráno místy leží sníh, případně zůstávají po chemickém ošetření mokré. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Na silnici I/50 poblíž motorestu Rasová v katastru obce Komňa na Uherskohradišťsku podle hasičů ráno bouraly osobní auto a dodávka, v místě se tvoří kolony.

Nehoda se na I/50 stala krátce po 05:00. Krajští hasiči na facebooku napsali, že vozovka je zasněžená, podle ŘSD i zledovatělá. "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje odvezla sanitkou jednu zraněnou osobu do nemocnice," uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička. Hasiči u vozidel zajistili protipožární opatření, nehodou se zabývá policie.

Další nehody komplikují provoz na silnici I/49 u Bratřejova na Zlínsku nebo v Rožnově pod Radhoštěm – Hážovicích na Vsetínsku. Na silnici I/54 mezi Slavkovem a Stráním na Uherskohradišťsku se tvoří ledovka, řidiči by zhruba sedmikilometrovým úsekem měli projíždět se zvýšenou opatrností.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou zataženo, místy se sněžením. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo, místy s občasným sněžením. Během dne očekávají meteorologové oblačno, místy se sněhovými přeháňkami, v nižších polohách mohou být i srážky smíšené. K večeru by měly oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na čtyři až sedm stupňů Celsia.