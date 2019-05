Třetí den na hokejovém MS patřil favoritům, Švédové si zastříleli

Košice - Třetí den hokejového mistrovství světa se v Bratislavě a Košicích odehrál bez překvapení. Ve všech šesti zápasech se prosadili favorité. Obhájci titulu Švédové napravili v bratislavské skupině B úvodní porážku s Čechy a rozstříleli nováčka Itálii 8:0. Stejným výsledkem se Kanada v Košicích vypořádala s druhým nováčkem mezi elitou Velkou Británií.

Skupina A

Hokejisté Kanady deklasovali Británii 8:0, řádil zejména Mantha

Hokejisté Kanady deklasovali ve svém druhém zápase na mistrovství světa v Košicích Velkou Británii 8:0 a získali první body do tabulky skupiny A. Favorit měl duel proti nováčkovi mezi elitou od začátku pod kontrolou, dvěma góly a třemi asistencemi se na jeho výhře podílel útočník Anthony Mantha. Čisté konto udržel brankář Carter Hart, kterému stačilo jen 12 zákroků.

"Před zápasem jsme mluvili o tom, že musíme hrát dobře a koncentrovaně, a myslím, že se nám to podařilo. Nepovolili jsme soupeři moc šancí. Pořád musíte tvrdě pracovat a to jsme dělali," pochvaloval si kanadský kouč Alain Vigneault.

Kanaďané podle očekávání diktovali tempo hry a ve 3. minutě se dostali do vedení. Skóre otevřel pohotově dorážející Joseph. Britové mohli následně vyrovnat, ale více práce měl i nadále brankář Bowns. Podruhé jej po McCannově akci překonal Mantha.

Další tři góly přidali zámořští hráči ve druhé třetině, ve které pokračovala jejich střelecká i herní převaha. Zatímco gólman Hart si za 40 minut připsal jen šest zákroků, na jeho protějšek šlo 40 střel. Potřetí jej překonal Turris, poté v přesilovce Strome a 23 sekund před druhým odchodem do kabin Fabbro.

"Prakticky pořád se hrálo u nás v pásmu. Kanada hrála výborně a nic nám nedovolila. Dostali jsme lekci. My se pořád učíme," řekl britský útočník Robert Lachowicz.

I ve třetí části nakonec Kanaďané, kteří na úvod MS prohráli s Finskem, přidali tři góly. Po osmé inkasované brance Bowns přepustil své místo Whistleovi, kterého již hráči Javorových listů nepřekonali.

"Jsme rádi, že jsme vysoko vyhráli, ale šampionát je teprve na začátku. Čeká nás ještě hodně těžkých zápasů," uvedl útočník Sam Reinhart. "V předešlých dvou zápasech (včetně přípravy proti Rakousku) to z naší strany nebylo ono. Většina z nás ale nehrála měsíc zápas, takže náš hlavní úkol teď je, abychom se do toho opět pořádně dostali," doplnil jej Mark Stone.

Hokejisté Německa jsou na MS stoprocentní, porazili i Dány

Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa v Košicích Dánsko 2:1 a po dvou odehraných zápasech mají na kontě plný počet šesti bodů. Duel základní skupiny A Němci rozhodli ve druhé třetině, kdy si vypracovali dvoubrankové vedení. Dánsko dokázalo ve třetí části už jen snížit a nenavázalo tak na výhru nad Francií.

"Samozřejmě, že můžeme hrát lépe, ale máme plný počet bodů a to je hlavní," řekl útočník Frederik Tiffels, který se na výhře Německa podílel vítězným gólem.

Souboj Dánska a Německa moc hokejové krásy nenabídl. V 7. minutě se sice Bergmannovi podařilo překonat dánského brankáře Dahma, rozhodčí však po podnětu trenéra Seveřanů gól neuznali.

"Byl jsem si jistý, že je to branka. Nerozumím tomu, proč ji neuznali," uvedl útočník Heinz Ehlers, na jehož kolizi s Dahmem si trenér soupeře stěžoval.

Oba týmy následně nevyužily několik přesilových her a bezbrankový stav se změnil až v polovině zápasu, kdy se při hře čtyři na tři prosadil přesně střílející Plachta. Druhý gól přidali Němci jedenáct sekund před koncem druhé třetiny, kdy skóroval Tiffels.

Dány ale gól do šatny nepoznamenal a ve třetí části se jejich výkon zlepšil. Eller a Nicklas Jensen trefili tyč, až Bau v 51. minutě dokázal snížit. Vyrovnat ale Seveřané už nestihli, gólmana Niederbergera podruhé nepřekonali ani v závěrečné power play.

Němci měli radost již před zápasem: dvě hodiny před jeho začátkem totiž do Košic dorazil brankář Philipp Grubauer, který tým posílí po vyřazení Colorada z play off NHL. "Bylo fajn, že jsem měl tři čtyři dny přestávku, ale teď se už těším na led," uvedl Grubauer a naznačil, že bude připraven nastoupit v úterý proti Francii.

Američané mají první body na MS, Francii přehráli jasně 7:1

Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa v Košicích Francii jednoznačně 7:1 a připsali si první tři body do tabulky základní skupiny A. Favorit rozhodl o výhře již v úvodní třetině, ve které si v rozmezí minuty a 59 sekund vypracoval tříbrankové vedení. Dvěma góly se pod výhru USA podepsali Alex DeBrincat a Colin White.

"Je to pro nás důležité vítězství. Zejména proto, že nás zítra čeká zápas s Finskem," uvedl White a poukázal na další duel, v němž se jeho tým utká s doposud neporaženými Seveřany.

Američané po páteční porážce se Slovenskem rozhodli dnešní souboj hned na začátku. Do první šance se sice dostal Claireaux, ale brankáře Demka nepřekonal. Následně byl vyloučen Fleury a DeBrincat otevřel skóre. V následujících necelých dvou minutách navíc zámořští hráči přidali další dva góly a bylo rozhodnuto.

"Myslím si, že jsme dnes hráli docela dobře. Nechyběla nám rychlost a po většinu první třetiny jsme drželi puk," pochvaloval si DeBrincat. "Hráli opravdu dobře. Chtěli rozhodnout hned na začátku a podařilo se jim to," uznal brankář Sebastian Ylönen.

Ve druhé třetině měli sice Francouzi několik šancí zápas zdramatizovat, skórovat však nedokázali a ve 34. minutě počtvrté inkasovali. Ylönena v brance Francie prostřelil White. Následně se si první gól na turnaji připsala i hvězda Chicaga Patrick Kane.

"Vytvořili jsme si nějaké šance, ale oni mají v týmu řadu výborných hráčů. My se teď musíme soustředit na další zápas, který nás čeká za dva dny," dodal Ylönen.

V závěrečné části se gólu dočkali i hráči Francie, za stavu 0:6 snížil dvě sekundy po skončení jejich první přesilové hry Rech. Poslední slovo měl ale v 55. minutě White.

Skupina B

Švýcarsko vydřelo výhru nad Lotyšskem, rozhodl Hischier

Hokejisté Švýcarska porazili na mistrovství světa v Bratislavě Lotyšsko 3:1, mají na kontě šest bodů a díky nejlepšímu skóre vedou tabulku skupiny B. Stříbrný tým z loňského šampionátu rozhodl duel až ve třetí třetině. V 57. minutě vstřelil vítězný gól Nico Hischier, na konečných 3:1 upravil při power play soupeře Simon Moser.

"Bylo to pořádné drama. Při gólu jsem stál ve správný čas na správném místě a podařilo se mi puk protlačit do branky," radoval se Hischier. "Lotyši nám ale nic nedarovali, byl to zápas plný emocí," doplnila dvacetiletá hvězda New Jersey.

Švýcaři byli v první třetině střelecky mírně aktivnější, výraznější šance si ale vytvářeli Lotyši. Brankáře Genoniho však nepřekonali Freibergs ani Balcers, který se dostal hned do několika příležitostí.

Až poté o sobě dali vědět i Švýcaři, ve druhé části hned třikrát nebezpečně střílel Hischier. Bezbrankový stav se změnil až ve 34. minutě, kdy otevřel skóre Hofmann.

O 18 sekund později byl ale vyloučen Haas a Lotyšsko přesilovku rychle využilo a vyrovnalo. Zasloužil se o to Indrašis. Na konci druhé části měli Švýcaři dvouminutovou výhodu přesilové hry pět na tři, přes velký tlak ale brankáře Merzlikinse nepřekonali.

Přesilovky hrály důležitou roli i ve třetí třetině. Lotyšsko mělo třikrát za sebou početní výhodu, krátce dokonce i pět na tři, výborného Genoniho ale nepřekonalo. A přišel trest. V 57. minutě rozhodl Hischier. Lotyši se poté pokusili vyrovnat při hře bez brankáře, ale inkasovali potřetí.

"Rozhodlo, že jsme tři přesilovky nevyužili. Vytvořili jsme si v nich výborné šance, ale neproměnili jsme je," litoval Ronalds Keninš. "Byl to dobrý zápas, ale hokejový bůh stál na jejich straně," dodal lotyšský útočník.

Švédové i díky Landerovu hattricku deklasovali Itálii 8:0

Hokejisté Švédska rozdrtili ve druhém utkání na mistrovství světa v Bratislavě nováčka Itálií 8:0 a připsali si první body na turnaji. Šampioni z minulých dvou let v pátek na úvod prohráli s českou reprezentací 2:5. Proti outsiderovi vstřelil hattrick Anton Lander, gólman Henrik Lundqvist potřeboval k čistému kontu jen 13 zákroků.

Do vedení se Švédové dostali už po 130 vteřinách. Po Brattově akci se puk odrazil k Landerovi, který jej zasunul u pravé tyče za De Filippa Roiu. Italové, kteří v prvním utkání v sobotu utrpěli podobný debakl 0:9 se Švýcarskem, přes soupeřovy šance drželi dlouho jen těsnou ztrátu.

Náskok týmu kouče Rickarda Grönberga zvýšil až v 26. minutě v přesilové hře při Bardarově vyloučení Hörnqvist, který se prosadil před brankou po Erikssonově přihrávce. V druhém dějství pomohla Italům po Nylanderově střele horní tyč.

Ve 42. minutě mohli Italové snížit, když se Insamův pokus odrazil od brusle obránce Gustafssona do pravé tyče. Vzápětí při vyloučení Micelliho zakončil kombinaci Nylandera a Adriana Kempeho do odkryté branky Lindblom. Za 55 vteřin zvýšil střelou z pozice mezi kruhy Krüger.

V 49. minutě se v přečíslení po Erikssonově přihrávce prosadil ve vlastním oslabení podruhé v utkání Lander. Potom skóroval Nylander, který z dorážky překonal sedícího italského gólmana. V 56. minutě střelou z mezikruží dovršil hattrick Lander a výsledek uzavřel 91 sekund před koncem tečí střely Adriana Kempeho Hörnqvist.

Rusko vyhrálo nad Rakouskem 5:0, dvakrát skóroval Dadonov

Ruští hokejisté porazili ve druhém utkání na mistrovství světa v Bratislavě Rakousko 5:0 a zůstávají bez ztráty bodu. Dvěma góly se na výhře podílel stejně jako v pátek proti Norsku (5:2) útočník Jevgenij Dadonov z Floridy. Brankář Alexandr Georgijev z New York Rangers při premiéře na světovém šampionátu udržel čisté konto, stačilo mu k tomu 15 úspěšných zákroků.

Do sestavy sborné se vedle Georgijeva zařadili nově také obránce Nikita Zadorov z Colorada a útočník Ivan Tělegin. Zadorov se mohl už ve třetí minutě zapsat mezi střelce, po jeho střele od modré čáry pomohla Starkbaumovi tyč. Vzápětí mohl vytěsnil Georgijev ránu Unterwegera.

Skóre otevřel ve 13. minutě při vyloučení Thomase Raffla Dadonov, jenž se trefil po kombinaci Kučerova a Guseva z pozice mezi kruhy. Rakušanům k vyrovnání nepomohlo přečíslení Thomase Raffla s Komarekem ani Herburgerův pokus.

Sborná ze svých šancí využila tu v 35. minutě. Kučerov předvedl krásnou kombinaci s Gusevem a zvýšil na 2:0. Hned za 36 sekund se Rusové radovali znovu. Kaprizovovu přihrávku od levého mantinelu tečoval za Starkbauma Tělegin.

Ve třetí třetině si sborná ještě vylepšila skóre. Sergačov po 15 sekundách hry předložil puk před před prázdnou branku Dadonovovi, který si snadno připsal druhou branku v utkání a celkově čtvrtou na turnaji.

Ve 45. minutě poprvé bodoval kapitán Kovalčuk, který usměrnil za rakouského gólmana Orlovovu přihrávku. Rusové už další příležitosti neproměnili a v 59. minutě neobrala Georgijeva o nulu ani tečovaná střela Pallestranga.

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku:

Skupina A (Košice):

USA - Francie 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. DeBrincat (J. van Riemsdyk, P. Kane), 6. Vatrano (Eichel, Martinez), 7. DeBrincat, 34. White (Q. Hughes, Martinez), 36. P. Kane (D. Larkin, Fox), 41. Kreider (D. Larkin), 55. White (Vatrano) - 47. Rech (Claireaux, Bertrand). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Sidorenko (Běl.) - R. Jensen (Dán.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 4960.

Sestavy:

USA: Demko - R. Suter, Martinez, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - P. Kane, D. Larkin, DeBrincat - Kreider, Eichel, J. Gaudreau - Keller, J. Hughes, J. van Riemsdyk, - White, Glendening, D. Ryan - Vatrano. Trenér: Jeff Blashill.

Francie: Ylönen - Gallet, Hecquefeuille, Dame-Malka, Manavian, Chakiachvili, Thiry, Janil - Rech, Texier, Treille - Bertrand, Ritz, Perret - Fleury, Claireaux, T. Bozon - Valier, Berthon, Leclerc - Di Dio Balsamo. Trenér: Philippe Bozon.

Dánsko - Německo 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 51. Bau (Meyer, Larsen) - 31. Plachta (Draisaitl, Eisenschmid), 40. Tiffels (Kahun, Mauer). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Romasko (Rus.) - McCrank (Kan.), Oliver (USA). Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 5605.

Sestavy:

Dánsko: Dahm - O. Lauridsen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, Lassen, Nicholas Jensen, Larsen, Bruggisser - Storm, Eller, Nicklas Jensen - Madsen, Regin, Boedker - Bau, J. Jensen, Meyer - Poulsen, Jakobsen, Olesen. Trenér: Heinz Ehlers.

Německo: Niederberger - M. Müller, Holzer, Seidenberg, Seider, Schopper, Nowak, Reul - Eisenschmid, Draisaitl, Plachta - Mauer, Kahun, Tiffels - Pföderl, Hager, Ehliz - Bergmann, Fauser, Noebels. Trenér: Toni Söderholm.

Velká Británie - Kanada 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Joseph (Henrique, Nurse), 13. Mantha (McCann, Stecher), 23. Turris (Mantha), 28. Strome (Marchessault, Chabot), 40. Fabbro (Jost), 41. Turris (Mantha), 47. Couturier (Mantha, Chabot), 51. Mantha (Theodore, Jost). Rozhodčí: Rantala (Fin.), Tufts (USA) - Goljak (Běl.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 3:2, navíc Lachowicz (Brit.) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 4563.

Sestavy:

Velká Británie: Bowns (51. Whistle) - O'Connor, D. Phillips, Richardson, Lee, Ehrhardt, Mosey, Swindlehurst, Billingsley - Betteridge, Perlini, Farmer - Dowd, Hammond, Lake - J. Phillips, Davies, Lachowicz - Ferrara, Myers, Kirk. Trenér: Peter Russell.

Kanada: Hart - Stecher, Chabot, Severson, Nurse, Montour, Theodore, Fabbro - Stone, Strome, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Henrique, Bertuzzi - Jost. Trenér: Alain Vigneault.

Tabulka:

1. Finsko 2 2 0 0 0 7:3 6 2. Německo 2 2 0 0 0 5:2 6 3. Kanada 2 1 0 0 1 9:3 3 4. USA 2 1 0 0 1 8:5 3 5. Slovensko 2 1 0 0 1 6:5 3 6. Dánsko 2 0 1 0 1 6:6 2 7. Francie 2 0 0 1 1 5:12 1 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 1:11 0

Skupina B (Bratislava):

Rusko - Rakousko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Dadonov (Gusev, Kučerov), 35. Kučerov (Gusev), 35. Tělegin (Kovalčuk), 41. Dadonov (Sergačov, Malkin), 45. Kovalčuk (Orlov, Kuzněcov). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Schukies (Něm.) - Leermakers (Niz.), Vanoosten (Kan). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 9033.

Sestavy:

Rusko: Georgijev - Něstěrov, Sergačov, Orlov, Zajcev, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Kaprizov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Barabanov, Andronov, Kovalčuk - Tělegin. Trenér: Ilja Vorobjov.

Rakousko: Starkbaum - Pallestrang, Heinrich, Schumnig, Unterweger, Schlacher, Wolf, Strong - M. Raffl, Herburger, P. Schneider - Ganahl, Komarek, T. Raffl - F. Hofer, Hundertpfund, Zwerger - Haudum, Obrist, Rauchenwald. Trenér: Roger Bader.

Itálie - Švédsko 0:8 (0:1, 0:1, 0:6)

Branky a nahrávky: 3. Lander (Bratt, L. Eriksson), 26. Hörnqvist (E. Pettersson, L. Eriksson), 42. Lindblom (A. Kempe, W. Nylander), 43. Krüger (Rasmussen, M. Kempe), 49. Lander (L. Eriksson), 53. W. Nylander, 56. Lander (E. Lindholm), 59. Hörnqvist (A. Kempe). Rozhodčí: Reneau (USA), Stano (SR) - Dalton (Brit.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 6984.

Sestavy:

Itálie: De Filippo Roia - Trivellato, Pavlu, McMonagle, Helfer, Marchetti, A. Hofer, L. Zanatta, Tauferer - Rosa, Bardaro, Ramoser - Miceli, D. Kostener, Insam - Deluca, Andergassen, Gander - Hochkofler, S. Kostner, Lambacher. Trenér: Clayton Beddoes.

Švédsko: H. Lundqvist - A. Larsson, Ekman-Larsson, E. Gustafsson, Ekholm, M. Pettersson, Hägg - Hörnqvist, W. Nylander, E. Pettersson - Lindholm, A. Kempe, Lindblom - Bratt, Lander, L. Eriksson - M. Kempe, Krüger, Rasmussen. Trenéři: Rikard Grönberg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.

Lotyšsko - Švýcarsko 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 35. Indrašis (Balcers) - 34. Hofmann (Kurashev, Martschini), 57. Hischier (Praplan, Josi), 60. Moser. Rozhodčí: Iverson (Kan.), Kaukokari (Fin.) - Hancock (USA), Lhotský (ČR). Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 7773.

Sestavy:

Lotyšsko: Merzlikins - Galvinš, Cibulskis, Freibergs, Sotnieks, A. Kulda, Balinskis, Zile - Indrašis, Blugers, Darzinš - Abols, Keninš, Balcers - Rihards Bukarts, Meija, Roberts Bukarts - Dzierkals, Batna, Gegeris - Marenis. Trenér: Bob Hartley.

Švýcarsko: Genoni - Josi, Y. Weber, J. Moser, R. Diaz, Genazzi, Loeffel, Frick, Fora - Fiala, Hischier, Praplan - S. Moser, Haas, Ambühl - Hofmann, Kurashev, Martschini - Scherwey, Ch. Bertschy, Rod. Trenér: Patrick Fischer.

Tabulka:

1. Švýcarsko 2 2 0 0 0 12:1 6 2. ČR 2 2 0 0 0 12:4 6 3 Rusko 2 2 0 0 0 10:2 6 4. Švédsko 2 1 0 0 1 10:5 3 5. Lotyšsko 2 1 0 0 1 6:5 3 6. Norsko 2 0 0 0 2 4:12 0 7. Rakousko 2 0 0 0 2 2:10 0 8. Itálie 2 0 0 0 2 0:17 0