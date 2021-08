Třetí dávky vakcíny proti covidu se budou podávat od 20. září

Praha - Třetí dávkou vakcíny proti covidu-19 se budou lidé moci očkovat od 20. září, nejméně osm měsíců po své poslední dávce. Pokračovat v přeočkovávání se bude i příští rok, řekl dnes po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vláda podle něj vzala na vědomí podmínky, které dnes schválila Rada vlády pro zdravotní rizika. Od září se budou týdně testovat zaměstnanci a klienti sociálních služeb, kteří nejsou očkovaní či neprodělali v poslední době covid. Veřejná mezinárodní letiště v ČR budou muset kontrolovat osoby cestující do Česka, zda splňují podmínky v souladu s opatřeními proti covidu-19.

"Od 10. září budou lidé, kterých se to týká, dostávat upozornění, nejčastěji SMS, že mohou tuto možnost využít. Buď u svého praktického lékaře, nebo rezervací v systému na některém z očkovacích míst," uvedl ministr. Dodal, že očkování je i nadále dobrovolné.

Doporučeno je očkování zejména lidem, kterým hrozí při nákaze vyšší riziko, tedy starším 60 let a chronicky nemocným. Podle Vojtěcha se ale budou postupně očkovat i ostatní, kteří budou více než osm měsíců po dokončeném očkování. Loni v prosinci začala vakcinace seniorů starších 80 let a zdravotníků, postupně se přidávali další věkové skupiny nebo vybraní příslušníci integrovaného záchranného systému. Na konci února se mohli k očkování přednostně hlásit také například učitelé.

Posilující dávky budou jen mRNA vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, dostanou je i zájemci, kteří byli dříve očkovaní vektorovou vakcínou Astra Zeneca nebo jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. Očkovat se lidé budou moci u svých praktických lékařů nebo v očkovacích centrech nemocnic, velká centra mimo zdravotnická zařízení během září většinou skončí.

Očkování třetí dávkou už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA. Také některé české studie ukazují, že zejména u seniorů po několika měsících mohou protilátky po očkování výrazně klesnout. "Budeme také dál sbírat data," dodal ministr.

Za rizikové odborníci považují kromě seniorů také chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. Ohrožení jsou také lidé, kteří musí mít kvůli léčbě oslabený imunitní systém, například po transplantacích.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) doporučuje očkovat také osoby s mentálním postižením, protože jim hrozí těžší průběh nemoci a zároveň nejsou schopni dodržovat některá protiepidemická opatření. Podle odborníků, které vede epidemiolog Petr Smejkal, je vhodné na podzim přeočkování proti covidu-19 spojit s očkováním proti sezonní chřipce.

Vláda schválila testování neočkovaných zaměstnanců i klientů sociálních služeb

Od září se budou nejméně jednou týdně testovat zaměstnanci a klienti sociálních služeb, kteří nejsou očkovaní či neprodělali v poslední době onemocnění covid-19. Příslušné opatření ministerstva zdravotnictví dnes podpořila vláda, řekl novinářům po zasedání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jedním z důvodů je podle něj i to, že proočkovanost zejména u personálu není na takové výši, jak by si úřady představovaly.

Ministr uvedl, že povinnost se vztahuje na poskytovatele zdravotních služeb, kteří nabízejí dlouhodobou lůžkovou péči či sociální pobytové služby. "Jsou dlouhodobě identifikované jako nejrizikovější z hlediska struktury pacientů, o které je pečováno," vysvětlil Vojtěch. Režim bude podle něj podobný jako v jarních měsících.

"Každých minimálně sedm dní bude zaměstnanec, klient či pacient, který nebyl očkován, nebo neprodělal nemoc covid-19, muset být otestován," řekl Vojtěch. Může se podle něj jednat o PCR i antigenní testy, které lze provést přímo v příslušném zařízení, ale i zajistit jinde. "Nemyslím si, že by to mělo být nějak problematické, probírali jsme to s ministerstvem práce a sociálních věcí i Asociací poskytovatelů sociálních služeb, ty testy budou hrazené," doplnil.

O proočkovanosti zaměstnanců nemá ministerstvo oficiální údaje, vychází však z dat jednotlivých krajů. V některých regionech je podle Vojtěcha očkováno 70 procent zaměstnanců, někde například jen polovina. "Musíme s tím pracovat. Proto jsem přišel s tímto opatřením, které je preventivního charakteru a cílí na nejzranitelnější místa, kde víme, že nákaza může mít naprosto fatální dopad na tamní pacienty a klienty," řekl.

Koronavirová epidemie připravila do začátku srpna o život 3418 obyvatel domovů pro seniory, postižené a se zvláštním režimem. Klienti těchto pobytových sociálních služeb tak tvoří zhruba 11 procent obětí covidové nákazy v Česku. Vyplývá to ze souhrnné zprávy o dopadech covidu-19 na sociální služby, kterou připravila Asociace poskytovatelů sociálních služeb