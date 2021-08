Třetí dávka očkování pro rizikové skupiny, vláda rozhodne do konce srpna

Praha - Třetí dávka očkování proti covidu-19 bude v Česku primárně pro rizikové skupiny. Po dnešním mimořádném jednání vlády o testování to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). První lidé by se k přeočkování měli dostat pravděpodobně na podzim, doplnil. Zopakoval, že s konečnou platností by měl kabinet o možnosti získat třetí dávku očkování rozhodnout do konce srpna, zřejmě příští týden. Preventivní testy na covid-19 budou mít ze zdravotního pojištění hrazené od září i nadále děti do 18 let.

Ministr zdůraznil, že půjde opět o vakcinaci dobrovolnou. Zda bude třeba třetí dávka očkování i pro další skupiny, ukáže podle ministra další vývoj epidemie. Pokud bude nutné přeočkovat další skupiny obyvatel, bude to postupný proces, uvedl.

V úterý Vojtěch řekl, že odborníci diskutují o tom, že by třetí dávku mohli dostat lidé, kteří jsou po transplantaci, nebo senioři. Česko chce podle něj s rozhodnutím o třetí dávce počkat do příštího týdne, kdy o této věci bude jednat Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA). Podle předběžných výsledků, které na začátku srpna zveřejnila společnost Podané ruce, má až 60 procent seniorů po půl roce po očkování proti covidu-19 výrazně nižší nebo žádné protilátky.

Od začátku srpna začal nabízet přeočkování už naočkovaným občanům nad 60 let Izrael, o víkendu pak snížil tuto hranici na lidi nad 50 let a dnes má oznámit, zda nabídku dále rozšíří pro občany starší 40 let. Ke středě dostalo třetí dávku vakcíny 1,2 milionu Izraelců. Dvěma dávkami je naočkováno 5,4 milionu lidí. Třetí dávka vakcíny firem Pfizer a BioNTech má u lidí starších 60 let 86procentní účinnost, uvedla s poukazem na první výsledky vědecké studie izraelská zdravotní pojišťovna Makabi ve středu.

Firma Pfizer přiznává, že účinnost jejích vakcín se s časem snižuje. Třetí dávka podle ní zvyšuje protilátky proti původnímu viru SARS-CoV-2 i proti variantám včetně delty. K podávání třetí dávky vybraným občanům přistoupí i USA, některé evropské státy, například Srbsko, už třetí dávkou očkují. Rakousko už očkování třetí dávkou schválilo. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) minulý týden oznámil, že se v USA bude třetí dávka nabízet osobám po transplantaci a dalším lidem s vážně oslabenou imunitou. Pro ostatní zatím podle FDA přeočkování třetí dávkou potřebné není.

Preventivní testy na covid-19 budou zdarma i nadále pro děti do 18 let

Preventivní antigenní testy na covid-19 budou mít ze zdravotního pojištění hrazené od září i nadále děti do 18 let. Vyplývá to z mimořádného opatření, které dnes schválila vláda. Původně vláda mluvila o tom, že by si testy měli od září platit všichni nad 12 let, pro které je dostupné očkování. Bezplatné bude testování také pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a pro lidi, kteří s očkováním začali, ale ještě jej nemají dokončené. Pro ostatní budou testy, které jsou určené například pro návštěvy kulturních či sportovních akcí, zpoplatněny. Po jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Za dokončené očkování se považuje uplynutí dvou týdnů po druhé dávce u dvoudávkových vakcín nebo dva týdny po první dávce u jednodávkové očkovací látky. Po první dávce u dvoudávkové vakcíny budou mít lidé testy zdarma nejvýše čtyři měsíce. Mezi první a druhou dávkou jsou u různých výrobců vakcín různé intervaly, pohybují se zhruba od tří týdnů do tří měsíců.

"Testování bude nadále hrazeno pro všechny osoby mladší 18 let. Také samozřejmě pro osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů," řekl Vojtěch. K prokázání toho, že se člověk nemůže nechat očkovat proti covidu-19, bude podle ministra stačit prokázat se lékařskou zprávou, která to potvrdí. Může být od lékaře jakékoliv odbornosti.

Prokázání bezinfekčnosti je požadováno například při návštěvě služeb, kulturních akcí či při cestování. Za doklad bezinfekčnosti se kromě dokončeného očkování a negativního výsledku testu považuje také potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

Proti rozhodnutí zrušit hrazení preventivních testů se už dříve vyslovili zástupci kultury, cestovního ruchu či provozovatelé bazénů. Lidé se nyní mohou nechat otestovat ze zdravotního pojištění nejvýše jednou za sedm dní antigenním testem, který platí tři dny, a dvakrát do měsíce přesnějším PCR testem, jehož platnost je týden.

Zpoplatnění se nebude týkat testů ve školách, i kdyby se v testování pokračovalo i po 9. září, zdůraznil ministr. Podle něj vláda také schválila, že pokud budou děti testovány ve škole, budou se moci dokladem o výsledku nebo čestným prohlášením prokázat i jinde, například v kroužcích, ve službách nebo na hromadných akcích. Ve školách jsou naplánovány tři vlny testování na začátku září. Pokud školy použijí PCR testy, bude stačit otestovat děti dvakrát.

Hrazené zůstanou zároveň i testy nařízené lékařem či hygienikem.