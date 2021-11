Třeštíková dalších 13 let točila recidivistu Reného a vznikl nový film

Praha - Recidivista René, protagonista časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové, se vrací na filmová plátna v právě dokončeném filmu René – Vězeň svobody. Pokračování si vybrali do svého programu organizátoři největšího světového festivalu dokumentárních filmů (IDFA), který začne 17. listopadu v Amsterdamu. Do českých kin vstoupí právě dokončený film na jaře příštího roku, sdělila ČTK za tvůrce Martina Reková.

Původní dokument René z roku 2008 získal například cenu Evropské filmové akademie pro nejlepší evropský dokument. Dokumentaristka a pedagožka FAMU Helena Třeštíková boduje se svými snímky i na řadě mezinárodních festivalů, aktuálně získala hlavní cenu za dokument Anny na mezinárodním filmovém festivalu v Petrohradě.

Nejnovější dokument Třeštíkové s hlavním hrdinou Reném byl na IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam) vybrán do divácky oblíbené sekce Masters odhalující zbrusu nové dokumenty světově uznávaných autorů. Letošní festival potrvá do 28. listopadu a René – Vězeň svobody na něm bude mít dohromady čtyři projekce pro veřejnost.

Třeštíková potkala Reného ve vězení pro mladistvé v jeho 18 letech, letos mu bylo 50, dohromady ho tak s kamerou sledovala 32 let. Zatímco v původním filmu to vypadalo, že nenapravitelný recidivista René souzený především za krádeže se ve vězení cítí jako doma, s blížící se padesátkou jakoby dospívá a bilancuje. A především zjišťuje, že i jeho život je příliš krátký na to, aby ho celý strávil za mřížemi. René – Vězeň svobody ukazuje další dobrodružství jednoho z nejznámějších českých vězňů, v současnosti na svobodě, od premiéry prvního filmu až doposud.

"René je stále mimořádně zajímavá postava. Charismatický rebel, který je autentický a umí skvěle reflektovat svět okolo sebe i sebe samého, a tak přináší vhled do myšlení člověka pohybujícího se na hraně zákona. Oproti minulosti se snaží žít poctivě, dává šanci dlouhodobějším vztahům a uvažuje o smyslu lidské existence," uvedla Třeštíková.

Film René – Vězeň vznikl v produkci společnosti Negativ, koproducentem je Česká televize. Do tuzemských kin dokument uvede společnost Aerofilms.