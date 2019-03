Londýn - Do jedné z britských věznic se zločinci pokusili pašovat trestancům drogy, tabák, mobily i další věci zašité do mrtvých potkanů. Do střeženého objektu se těla s kontrabandem dostávala házením zvenčí přes zeď. Informovala o tom dnes britská média s odvoláním na sdělení britské vězeňské služby.

Ostraha věznice Guys Marsh v hrabství Dorset na jihu Anglie pojala podezření, že se děje něco nekalého, když našla těla tří potkanů se zašitými břichy. Následné prozkoumání ukázalo, že útroby velkých hlodavců byly napěchované drogami, pěti mobilními telefony s nabíječkami a třemi SIM kartami, cigaretovými papírky, tabákem a také hotovostí.

"Tento nález ukazuje mimořádné úsilí, s nímž se zločinci budou dál snažit pašovat drogy do věznic. A zároveň zdůrazňuje, proč je naše práce na zlepšení bezpečnosti tak důležitá," řekl v této souvislosti Rory Stewart, náměstek pro otázky vězeňství britského ministra spravedlnosti.

Úřady neupřesnily, kdy byli tři mrtví potkani využití pro vězeňský kontraband v objektu věznice nalezeni. V minulosti už zločinci k tomuto účelu použili například tenisové míčky, holuby i drony.