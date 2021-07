Trénovat olympijské vítěze je podle olympijského vítěze normální

Tokio/Brno - Z pod brýlí se Petru Hrdličkovi řinuly slzy. A není divu. Na olympijských hrách v Tokiu jeho dva svěřenci pokořili svět, Jiří Lipták získal v trapu zlato a šampion z her v Pekingu před třinácti lety David Kostelecký bral stříbro. Je to pohádka, jakou by nenapsal ani Andersen, říká kouč medailových střelců z brněnské Komety Josef Machát.

Krátce po parádním českém představení ještě Hrdlička vstřebával dojetí. "Je na měkko," byl omluven z rozhovoru. Po slavnostním medailovém ceremoniálu, po kterém ho jeho svěřenci nosili na ramenou, už přišel a říkal: "Na vás by to nepadlo?"

Měl pravdu. V ochozech sice chyběli fanoušci, ale dojetí z hrdosti při české hymně se dalo vycítit i z ostatních členů týmu, zástupců české výpravy a novinářů. "Tak vidíte," podotkl třiapadesátiletý Hrdlička. "Dva Češi ve finále je něco úžasného, to nemá chybu. A dotáhlo se to do krásného konce, do medailového umístění. K tomu už není co dodat."

Před 29 lety zažil něco podobného. Na hrách v Barceloně postoupili v trapu do finále spolu s Pavlem Kubcem. Hrdlička poté slavil kov nejcennější a jeho kolega byl pátý. "Vracejí se mi ty okamžiky, jak se to prožívalo. Všechno se mi znovu odehrává," přiznal Hrdlička.

Podobnost je i v tom, že vítěze určil až rozstřelu. "Mně to trvalo jednoho holuba," vzpomínal na rychlou výhru nad Japoncem Kazumim Watanabem. Lipták potřeboval sedm přesných výstřelů, aby zdolal Kosteleckého. "Jo. A teď jsem říkal, že v Barceloně to začalo s Japoncem a tady pokračujeme dál v Japonsku," přidal Hrdlička další indicii.

Při olympijském triumfu Kosteleckého v Pekingu 2008 ještě coby trenér nebyl, ale od roku 2013 je koučem české reprezentace v trapu. A zlato a stříbro svěřenců v olympijském klání je pro každého trenéra nejkrásnějším snem. "Teprve mi to dojde, ale je za tím kus odvedené práce, nejenom s nimi, ale celé reprezentace. A tímhle mi to vrátili," konstatoval Hrdlička.

V přípravě poslouchají olympijského šampiona dnes už dva olympijští vítězové. "Trénujeme jako každý druhý, nemají nic extra navíc," řekl Hrdlička. "Je to, jak to mám říct, úplně normální. V pohodě. Přijdou na střelnici a trénujeme. Každý je jiný. David si potřebuje věci víc připravit, Jirka si pobalí věci a jde hnedka střílet."

Za úspěchem Kosteleckého a Liptáka stojí především píle. "Musíte mít vlohy, postřeh, ale hlavně musíte chtít. Když pro to nic neuděláte, tak daleko nedojdete. Ale oni pro to udělali hodně, hodně chtějí, pracují zodpovědně, proto jsou dneska tady," řekl Hrdlička.

Je to pohádka, jakou by nenapsal ani Andersen, říká kouč Machát

Brno - Stav absolutního trenérského štěstí prožíval dnes dopoledne šéftrenér brokových střelců brněnské Komety Josef Machát. Jiří Lipták se v Tokiu radoval ze zlata a bývalému členovi Komety Davidu Kosteleckému připadlo stříbro. "Takovou pohádku by nenapsal ani Andersen," řekl Machát v rozhovoru s ČTK.

"Upřímně řečeno, jsem rád, že Jirka ve finálovém rozstřelu zvítězil. Vždyť je to kmenový střelec Komety, zatímco David patří do Dukly Hradec Králové," prohlásil Machát.

Liptáka poznal v jeho 15 letech. "Na střelnici v Nosislavi jsme dělali tzv. gulášové závody, kde střílel jeho otec. Já jsem mu dal patronu a to byl jeho první kontakt s Kometou," vylíčil.

Machát je rád, že uspěla především česká broková střelba jako taková. "Tohle je maximum, absolutní vrchol, který snad nejde ani překonat," liboval si. "Prostě je to pohádka, jakou by nenapsal ani Hans Christian Andersen. Je to něco úžasného."

Během soutěže měl Machát nervy jako na špagátu. "Jsem teď momentálně v Irsku, takže jsem přenos na České televizi neviděl. Byl jsem ve spojení s kamarády z domova a ti mi pouštěli přenos přes mobil," popsal, jak na dálku trpěl při českých výstřelech.

Dostával tak kusé informace o tom, jak se finále vyvíjelo. Macháta nijak neznejistělo, když Lipták v úvodu několikrát minul. "Už má něco za sebou a já jsem byl přesvědčen, že se psychicky nezhroutí. Svoji sílu a odolnost prokázal už mnohokrát. To stejné David, oba jsou profíci nejvyššího ražení," chválil Machát.

Když pak propukla na olympijské střelnici česká dvojnásobná radost, byl naměkko i Machát. "Jirka je letos skoro neporazitelný. Na Evropě trefil 175 holubů bez jediné chyby, minul až ve finále a to ho stálo zlato," vrátil se Machát k Liptákovu titulu vicemistra Evropy.

I na OH vstupoval Lipták do finále z pozice nejlepšího střelce kvalifikace, tentokrát jej ale finálový systém nerozhodil. "Nový systém, v němž finalisté jeden po druhém odpadávají, je možná zajímavý pro diváky, ale ne pro střelce. My ho považujeme za neobjektivní, protože se nulují výsledky z první fáze," konstatoval sedmašedesátiletý kouč.

I tato trenérova výtka šla ale dnes stranou. "Vždyť dva Češi válčili o dvě nejcennější medaile, navíc dva velcí kamarádi," poukázal Machát na bydliště střelců v Holasicích a Rajhradicích, sousedních obcích jižně od Brna. "Kluci se spolu připravují, trénují, velmi dobře se znají jejich rodiny. Prostě jsou nejlepší přátelé," uvedl trenér.

Zkušený kouč, který zasvětil celý život brokové střelbě, má velký podíl na třetí zlaté olympijské medaili pro český trap. Nyní je koučem Liptáka, v roce 2008 vedl Kosteleckého před pekingským zlatem a v roce 1992 asistoval tehdejšímu šéftrenérovi jako kondiční kouč Petra Hrdličky.